Halep, eliminată de Naomi Osaka în semifinale la Indian Wells; Cine va juca finala

Simona Halep, liderul mondial, a fost eliminată în semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, după ce a pierdut, sâmbătă dimineaţă, 3-6, 0-6, în faţa japonezei Naomi Osaka, locul 44 WTA.



Halep a fost învinsă categoric, după doar o oră şi cinci minute de joc, meci în care şi-a cedat serviciul de cinci ori şi a reuşit un singur break. De-a lungul întâlnirii, românca a servit un as, a comis trei duble greşeli şi a avut procentaje de reuşită la serviciu de 57 la sută cu prima minge şi 28 la sută cu cea de-a doua.



Chemat pe teren la scorul de 3-6, 0-3, australianul Darren Cahill a fost ignorat de Simona, continuând să vorbească singur. Constănţeanca nu a schimbat nimic în jocul ei, având în faţă o adversară mai solidă decât Petra Martic, în faţa căreia reuşise o revenire în sferturi. Înaintea acestei întâlniri, Halep câştigase toate cele trei meciuri jucate cu Naomi Osaka.



"Nu am fost pregătită să joc acest meci şi am evoluat prost. Partea bună este că am jucat semifinale, după multe săptămâni de pauză. E o înfrângere greu de digerat, însă îmi voi reveni, mâine e o nouă zi...Am jucat bine până la 4-3, dar apoi mi-am pierdut concentrarea, nu ştiu de ce.



Nu sunt surprinsă să văd două jucătoare de 20 de ani în finala de la Indian Wells. Ambele joacă foarte bine şi merită să joace în ultimul act al turneului", a spus Simona Halep.



În finală, Naomi Osaka, în vârstă de 20 de ani, o va întâlni, duminică, pe rusoaica Daria Kasatkina, de aceeaşi vârstă. Aflată pe locul 19 WTA, Kasatkina a învins-o, sâmbătă dimineaţă, scor 4-6, 6-4, 7-5, pe americanca Venus Williams, cap de serie numărul 8 şi locul 8 WTA, la capătul unui meci care a durat două ore şi 50 de minute.



Simona Halep, campioană la Indian Wells în 2015, va primi 327.965 de dolari şi 390 de puncte WTA, pentru prezenţa în semifinale, şi va rămâne pe primul loc în clasamentul mondial