Messi, al doilea jucător din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate în Liga Campionilor

Atacantul argentinian Lionel Messi, autorul unei duble pentru FC Barcelona în partida cu Chelsea Londra (3-0), disputată miercuri seara, a devenit al doilea fotbalist din istorie care atinge bariera de 100 de goluri marcate în Liga Campionilor, după rivalul său de la Real Madrid, portughezul Cristiano Ronaldo (117).La patru zile după naşterea celui de-al treilea său băiat, Messi a sărbătorit acest eveniment trimiţând de două ori mingea printre picioarele portarului belgian Thibaut Courtois, mai întâi în minutul 3, când argentinianul a marcat cel mai rapid gol din cariera sa (după doar 129 de secunde), iar apoi în repriza secundă (min. 63), scrie Agerpres Performanţa lui Messi vine la aproape un an după ce Cristiano Ronaldo reuşise să atingă primul bariera de 100 de goluri în Champions League, cu ocazia meciului câştigat de Real Madrid în faţa formaţiei germane Bayern Munchen (scor 4-2 după prelungiri), în aprilie 2017.Portughezul este şi golgheterul actualei ediţii a Ligii Campionilor, cu 12 goluri, dublu faţă de cele reuşite de Messi.Clasamentul marcatorilor din Liga Campionilor ediţia 2017-2018:12 goluri: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)8 goluri: Ben Yedder (FC Sevilla)7 goluri: Cavani (Paris SG), Kane (Tottenham), Roberto Firmino (Liverpool)6 goluri: Mané (Liverpool), Messi (FC Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Salah (Liverpool)5 goluri: Aboubakar (FC Porto), Coutinho (FC Liverpool/FC Barcelona), Higuain (Juventus), Lewandowski (Bayern Munchen), Romelu Lukaku (Manchester United)4 goluri: Aguero (Manchester City), Aubameyang (Borussia Dortmund/Arsenal Londra), Dzeko (AS Roma), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain), Oberlin (FC Basel), Son Heung-min (Tottenham), Sterling (Manchester City), Talisca (Beşiktaş), Tosun (Beşiktaş)Ierarhia golgheterilor all time din Liga Campionilor (începând cu sezonul 1992-1993, fără tururile preliminare):1. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 117 goluri2. Lionel Messi (FC Barcelona) 1003. Raul (+) 714. Ruud van Nistelrooy (+) 565. Karim Benzema (Real Madrid) 536. Thierry Henry (+) 507. Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) 487. Andrei Şevcenko (+) 489. Filippo Inzaghi (+) 4610. Robert Lewandowski (Bayern Munchen) 45Jucătorii urmaţi de semnul (+) nu mai sunt în activitate.