Rafa Nadal a abandonat cu trei ore înainte de startul primului său meci la Acapulco

Revenirea lui Rafael Nadal în circuitul mondial, după retragerea dureroasă de la Australian Open, s-a încheiat înainte de a începe: ibericul a mers în Mexic, pentru a juca turneul de 500 de puncte de la Acapulco, însă durerea la şoldul drept a revenit brusc în timpul antrenamentului de luni.



Numărul doi mondial, principal favorit al întrecerii de la Acapulco, şi-a anunţat retragerea cu trei ore înainte de startul partidei împotriva conaţionalului Feliciano Lopez (38 ATP), programată în seara zilei de marţi, la ora locală 20:00.



"Am simţit, din nou, o durere ascuţită, în timpul antrenamentului de luni. Scopul meu a fost să joc acest turneu - asta mi-am dorit. Am respectat toate etapele pentru a ajunge în formă la acest turneu. Am mers mai întâi la Cozumel, pentru a mă adapta la condiţii. Dar ieri, în timpul ultimului antrenament înainte de începerea turneului, la o mişcare am simţit o durere puternică în aceeaşi zonă în care am avut probleme şi în Australia", a declarat Rafael Nadal la conferinţa de presă, citat de AFP. Jucătorul care a încheiat anul 2017 pe prima poziţie ATP se antrena cu francezul Adrian Mannarino, jucător de mâna stângă, pentru duelul din primul tur cu stângaciul Feliciano Lopez.Ibericul a explicat mai apoi pentru ATP că a fost supus unui nou examen RMN, iar veştile au fost dure. "Doctorii mi-au spus că este imposibil să joc, indiferent dacă la ora meciului mă doare sau nu. Există un risc ridicat de agravare a accidentării şi nu am de ales. Se pare că nu este la fel de grav ca la Australian Open. Scopul meu imediat este acela de a stabili exact cât de gravă este această accidentare. Trebuie să continui să fac teste. Poate că este ceva minor, dar adevărul este că există lichid şi până în momentul în care acesta nu se reduce, nu voi putea avea un diagnostic clar", a punctat ibericul.



Locul lui Rafael Nadal pe tabloul turneului ATP 500 de la Acapulco a fost luat de japonezul Taro Daniel - din postura de 'lucky loser' (jucător învins în calificări). Germanul Alexander Zverev, al cincilea în clasamentul ATP, a rămas pentru moment cel mai bine clasat jucător pe tabloul de concurs din Mexic.