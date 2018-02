Al doilea caz de dopaj în delegaţia sportivilor ruşi la JO 2018

Rusoaica Nadejda Sergheeva, în vârstă de 30 de ani, care a ocupat locul 12 cu echipajul feminin de bob două persoane, la JO de la Pyeongchang, a fost depistată pozitiv cu trimetazidină, informează BBC.



Federaţia Rusă de Bob as precizat că sportiva fost testată de două ori, la 13 februarie, când proba a fost negativă, şi la 18 februarie, când testul a ieşit pozitiv.



Trimetazidina este folosită pentru tratamentul anginei pectorale. Substanţa este pe lista interzisă a WADA deoarece afectează metabolismul cardiac.



Sergheeva susţine că nu a luat vreun medicament care să conţină trimetazidină. Ea a fost depistată pozitiv şi în 2016, cu meldonium, dar a beneficat de clemenţă din partea WADA, datorită cantităţii mici de meldonium descoperite în corpul său.



Sergheeva este al doilea sportiv rus depistat dopat şi al patrulea la această ediţie a JO de la Pyeongchang.



Sportivul rus Alexander Kruşelniţki a fost depistat pozitiv cu meldonium la două controale antidoping şi a fost deposedat de medalia de bronz cucerită la curling, la JO de la Pyeongchang, pe care o câştigase la dublu mixt, împreună cu soţia lui, Anastasia Brîzgalova.



Peste 160 de sportivi ruşi participă la JO de la Pyeongchang sub drapel neutru şi sub titulatura de Atlet Olimpic al Rusiei (OAR). Rusia a fost interzisă de la JO din cauza dopajului sistematic din această ţară.



La Pyeongchang, au mai fost prinşi dopaţi hocheistul slovac Ziga Jeglici şi patinatorul de viteză japonez Kei Saito.