JO 2018: CIO va decide sâmbătă dacă ruşii pot participa la ceremonia de închidere sub propriul drapel

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 21.02.2018 14:20

Comitetul Executiv al Comitetului Internaţional Olimpic se va reuni sâmbătă pentru a decide dacă sportivii ruşi pot participa sub propriul steag la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă de la PyeongChang, relatează DPA.



Forul olimpic internaţional nu a precizat dacă decizia luată de Comitetul Executiv va fi supusă aprobării reuniunii CIO, programată pentru duminică şi în care vor fi aleşi noi membri.



Comitetul Olimpic Rus a fost suspendat în luna decembrie din cauza sistemului de dopaj susţinut de stat. Rusia participă la JO 2018 sub denumirea OAR (Sportivi olimpici din Rusia), fără dreptul de a arbora steagul şi a se cânta imnul său.



CIO a anunţat că delegaţia rusă ar putea defila sub propriul steag la ceremonia de închidere dacă sportivii săi au o comportare exemplară.



Un sportiv rus a fost depistat pozitiv la meldonium, Aleksandr Kruşelniţki, medaliat cu bronz în proba de dublu mixt la curling, iar audierea acestui caz la TAS ar putea avea loc miercuri seara sau joi.



Mark Adams, purtător de cuvânt al CIO, nu a dorit să speculeze dacă procesul de defăimare intentat de trei biatlonişti ruşi la Curtea supremă din New York împotriva fostului director al laboratorului antidoping din Moscova, Grigori Rodcenkov, va avea vreo influenţă în luarea unei decizii de către Comitetul Executiv.