Fotbal: Juventus, învingătoare la Cagliari în Serie A

Juventus Torino a învins-o în deplasare cu 1-0 pe Cagliari, sâmbătă, în etapa a 20-a a campionatului de fotbal a Italiei, prima din retur.



Unicul gol a fost înscris de Federico Bernardeschi în minutul 74. După acest succes, Juventus rămâne la un punct de liderul Napoli, care în aceeaşi etapă a învins-o acasă cu 2-0 pe Hellas Verona, într-un meci în care Vlad Chiricheş nu a jucat la învingători.



Argentinianul Paolo Dybala, unul dintre cei mai buni fotbalişti ai lui Juve, s-a accidentat în meciul de la Cagliari.



Rezultate:

sâmbătă

Cagliari - Juventus 0-1

A marcat: Federico Bernardeschi 74



Torino - Bologna 3-0

Au marcat: Lorenzo De Silvestri (38), Mbaye Niang (53), Iago Falqué (85)

Penalty ratat: Erick Pulgar (Bologna, 50)



Napoli - Hellas Verona 2-0

Au marcat: Kalidou Koulibaly (65), Jose Callejon (78)



Benevento - Sampdoria 3-2

Au marcat: Massimo Coda (69, 84), Enrico Brignola (90+1), respectiv Gianluca Caprari (45+1), Dawid Kownacki (90+4)

Cartonaş roşu: Jacopo Sala (Sampdoria, 83)



Genoa - Sassuolo 1-0

A marcat: Andrei Galabinov (80)



SPAL Ferrrara - Lazio 2-5

Au marcat: Mirko Antenucci (8 pen, 30), respectiv Luis Alberto (5), Ciro Immobile (19, 26, 41, 50)



AC Milan - Crotone 1-0

A marcat: Leonardo Bonucci (54)



AS Roma - Atalanta Bergamo 1-2

Au marcat: Edin Dzeko (56), respectiv Andreas Cornelius (14), Marten De Roon (19)

Cartonaş roşu: Marten De Roon (Atalanta, 45)



vineri

Chievo Verona - Udinese 1-1

Au marcat: Ivan Radovanovic (9), respectiv Nenad Tomovic (41 autogol)



Fiorentina - Inter Milano 1-1

Au marcat: Fiorentina 1 Simeone (90+1), respectiv Mauro Icardi (55)



În clasament conduce Napoli, 51 de puncte, urmată de Juventus, 50 p, Inter, 42 p, Lazio, 40 p (19 j), AS Roma, 39 p (19 j) etc. Crotone, echipa lui Adrian Stoian, are 15 puncte şi este pe locul 18, primul retrogradabil, iar Benevento, formaţia lui George Puşcaş, are doar 7 punte.