Cel mai bogat fotbalist din lume: E încă junior, dar are avion personal şi liber la cheltuit banii familiei REGALE

E inca junior, dar spera ca in curand sa bifeze primele minute in Premier League. Pana la 19 ani si-a trecut in CV Chelsea si Leicester, doua campioane ale Angliei. El este Faiq Bolkiah, cel mai bogat fotbalist din lume.El este nepotul Sultanului Bruneiului, Hassanal Bolkiah, cel care este stapan pe o avere de peste 15 miliarde de dolari. Hassanal Bolkiah este cel mai bogat monarh al planetei!Chiar daca se bucura de un avion personal si isi poate umple conturile cu un simplu telefon, englezii scriu ca Faiq este un tanar ambitios, care a acceptat provocarea de a-si face un nume trecand pe la echipele de juniori ale lui Leicester, scrie