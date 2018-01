Andy Murray şi Kei Nishikori nu vor participa la Australian Open

Fostul lider mondial Andy Murray, locul 16 ATP, şi-a anunţat retragerea de la Australian Open, din cauza accidentării la şold, la puţin timp după ce Kei Nishikori, numărul 22 mondial, a dezvăluit că nici el nu va lua parte la primul Grand Slam al anului.



Murray, triplu campion la turneele de Grand Slam, nu a mai jucat niciun meci oficial de când a fost învins de Sam Querrey, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon, în iulie 2017.



"Din păcate, nu voi juca la Melbourne în acest an, din cauza faptului că nu sunt refăcut complet. În scurt timp voi zbura către casă, pentru a analiza ce am de făcut. Sper să revin cât mai curând!", a declarat britanicul, prin intermediul unui comunicat de presă.



La rândul său, Kei Nishikori nu s-a refăcut după accidentarea suferită la încheietura mâinii drepte şi nu va juca nici el la Australian Open. Japonezul nu a mai jucat după turneul de la Montreal, care a avut loc în august 2017.



"Australian Open este Grand Slam-ul meu preferat şi mă doare faptul că nu voi juca în acest an", a mărturisit Nishikori.



Turneul de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, se va desfăşura în perioada 15-28 ianuarie.