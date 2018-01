JO 2018: Jocurile de la PyeongChang, cele mai mari din istoria Olimpiadelor de iarnă

Jocurile Olimpice de iarnă, ediţia 2018, din Coreea de Sud vor fi cele mai mari din istorie, graţie unui număr record de participanţi şi atribuirii a peste 100 de medalii de aur, a anunţat luni comitetul de organizate, citat de agenţia EFE.



În total, 2.925 de sportivi din 92 de ţări diferite vor lua parte la aceste Jocuri, care se vor desfăşura între 9 şi 25 februarie, în districtul sud-coreean PyeongChang, au precizat organizatorii într-un comunicat emis luni, după expirarea termenului limită pentru confirmarea participării la eveniment.



PyeongChang 2018 va depăşi, aşadar, ca număr de participanţi Jocurile Olimpice 2014 de la Soci (2014), la care au fost prezenţi 2.858 de sportivi din 88 de ţări.



Statele Unite se vor prezenta luna viitoare în Coreea de Sud cu cea mai puternică delegaţie care a luat parte vreodată la o Olimpiadă de iarnă, având în componenţă 242 de sportivi, urmată de cea a Canadei, cu 226 de competitori.



Ţara gazdă, Coreea de Sud, va alinia, la rândul ei, un număr record de sportivi la o Olimpiadă de iarnă (144).



Ediţia din acest an a JO va fi marcată de absenţa Rusiei, în urma scandalului de dopaj cu care s-a confruntat această ţară. La PyeongChang vor concura, însă, 169 de sportivi ruşi, dar sub drapel neutru.



Pentru aceste Jocuri, Comitetul Internaţional Olimpic (CIO) a făcut o excepţie în privinţa Coreei de Nord, căreia i-a atribuit 22 de locuri, în condiţiile în care doar patinatorii artistici Ryom Tae-ok şi Kim Ju-ik habían reuşiseră să se califice în mod oficial.



Între cei 22 de sportivi nord-coreeni care vor concura la cinci discipline diferite se află şi 12 jucătoare de hochei pe gheaţă, care vor forma o echipă comună cu Coreea de Sud.



Această echipă a celor două Corei este rodul acordurilor istorice la care cele două ţări au ajuns luna aceasta, pentru ca Nordul să poată lua parte la "Jocurile Păcii", aşa cum le-au numit autorităţile de la Seul.



Delegaţiile Nordului şi Sudului vor defila, totodată, împreună la ceremonia de deschidere a acestor Jocuri, programată pe 9 februarie, eveniment care nu s-a mai întâmplat de la ediţia 2006, desfăşurată la Torino, când delegaţiile celor două Corei au defilat împreună, sub drapelul Unificării.



La PyeongChang îşi vor face debutul la Jocurile Olimpice de iarnă ţări precum Malaezia, Singapore, Kosovo, Eritreea şi Ecuador.



La JO 2018 va fi atribuit, totodată, un număr record de medalii de aur (102), după includerea unor probe noi în programul competiţiei (schi alpin pe echipe, snowboard big air, curling dublu mixt etc).