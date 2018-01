Roger Federer a câştigat Australian Open, al 20-lea titlu de Grand Slam al carierei

Tenismanul elveţian Roger Federer a câştigat Open-ul Australiei, reuşind să-şi adauge în palmares al 20-lea turneu de Grand Slam al carierei.



Roger Federer, favorit 2, l-a învins pe croatul Marin Cilic, locul 6 mondial, scor 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 3-6, 6-1.



La 36 de ani, Federer mai are în palmares alte cinci titluri de Grand Slam la Melbourne, cinci la US Open, unul la Roland Garros şi opt la US Open.