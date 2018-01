Roger Federer, numărul doi mondial, în semifinale la Australian Open 2018

Roger Federer, numărul doi mondial, s-a calificat în semifinalele turneului de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, după ce l-a învins, miercuri, în minimum de seturi, pe cehul Tomas Berdych, locul 20 ATP.



Jucătorul elveţian, deţinătorul trofeului, are acces pentru a 14-a oară în carieră în penultimul act la Melbourne, la capătul unui meci care a durat două ore şi 18 minute. Cotat cu şansa a doua la câştigarea competiţiei, Federer s-a impus, cu scorul de 7-6 (1), 6-3, 6-4, în faţa lui Berdych, cap de serie numărul 19.



A fost a zecea întâlnire dintre cei doi la turneele de Grand Slam şi a opta victorie a elveţianului. "Sunt foarte fericit că am ieşit cu bine din acel prim set, care s-a dovedit a fi cheia jocului", a spus Federer, la finalul meciului



În semifinale, Roger Federer (36 de ani) îl va întâlni, vineri, pe sud-coreeanul Hyeon Chung (21 de ani, locul 58 ATP). Jucătorul asiatic a trecut, în sferturi, de americanul Tennys Sandgren, 6-4, 7-6 (5), 6-3, după ce în optimi a reuşit să îl învingă pe fostul lider mondial Novak Djokovic.



"Sunt foarte entuziasmat că voi juca împotriva lui Chung. A făcut un meci incredibil împotriva lui Novak (n.r. - Djokovic). Să îl învingi pe Novak la acest turneu este unul dintre cele mai grele lucruri din acest sport. Va fi un meci interesant pentru mine. Va trebui să analizez cum voi juca împotriva lui, pentru că are unele calităţi fantastice, mai ales pe faza defensivă, la fel ca Novak", a adăugat Roger Federer, care are în palmares cinci trofee cucerite la Australian Open.



În cealaltă semifinală, britanicul Kyle Edmund, locul 49 ATP, va juca împotriva croatului Marin Cilic, cap de serie numărul 6 şi locul 6 ATP, vineri, de la 10:30, ora României.