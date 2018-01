Coreea de Sud şi Coreea de Nord vor participa sub acelaşi steag la Jocurile Olimpice de iarnă

Coreea de Sud a anunţat că va participa sub acelaşi steag cu Coreea de Nord la Jocurile Olimpice de iarnă de la Pyeongchang, scrie Reuters.



Potrivit agenţiei de presă, cele două state au căzut de acord să participe sub steagul unei „Coree unite”.



În plus, propunerea Coreei de Sud de a constitui o echipă feminină de hochei pe gheaţă comună cu nord-coreenii, a fost acceptată.



Luni, Coreea de Nord şi Coreea de Sud au început discuţiile despre planul Phenianului în legătură cu trimiterea unui grup muzical feminin la evenimentul sportiv.



Coreea de Sud a insistat ca Nordul să fie implicat în JO, numite „Olimpiada Păcii”, spunând că este o ocazie ca relaţiile dintre cele două ţări să se îmbunătăţească.



Coreea de Nord a mai participa la câteva ediţii ale Jocurilor Olimpice, însă nu în Coreea de Sud. În 1988, a boicotat Jocurile Olimpice de la Seul.



Jocurile Olimpice de iarnă vor avea loc în perioada 9 - 25 februarie, la Pyeongchang.