Ciclism: Australianul Caleb Ewan, învingător la sprint în etapa a 2-a a Tour Down Under

Australianul Caleb Ewan (MIT) a câştigat miercuri, la sprint, cea de-a 2-a etapă a cursei cicliste Tour Down Under, impunându-se în circuit la Stirling, pe distanţa de 148 km, cu timpul de 4h 03 min 55 sec (medie orară: 36,5 km).



Pe locurile următoare au sosit, în acelaşi timp cu învingătorul, coechipierul său Daryl Impey (Africa de Sud) şi australianul Jay McCarthy (BOR). Campionul mondial, slovacul Peter Sagan, clasat pe locul 3 în prima etapă, a ocupat a patra poziţie.



Lider în clasamentul general este Caleb Ewan, urmat la 10 secunde de Daryl Impey, la 12 secunde de Peter Sagan etc.



Joi este programată etapa a a 3-a, prevăzută iniţial pe distanţa de 146 km între Glenelg şi Victor Harbor, care va fi însă scurtată cu 26 km din cauza căldurii caniculare, de peste 40 de grade.