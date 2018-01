Simona Halep are prima şansă să rămână lider WTA

11.01.2018

Jucătoarea română Simona Halep are prima şansă să rămâne în fruntea ierarhiei profesioniste feminine şi după turneul Australian Open, primul de Mare Şlem al anului, potrivit situaţiei prezentate de site-ul WTA.



Contracandidatele Simonei la primul loc în clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki, Garbine Muguruza, Elina Svitolina, Karolina Pliskova şi Jelena Ostapenko.



Halep, care ocupă primul loc WTA din data de 9 octombrie, a fost a 13-a jucătoare care încheie anul ca lider mondial, depăşind-o pe Garbine Muguruza, campioana de la Wimbledon, cu 40 de puncte. În prima săptămână din 2018 au fost trei pretendente la primul loc WTA, Halep, Muguruza şi Wozniacki, dar românca şi-a mărit avansul în fruntea clasamentului, după titlul de la Shenzhen, şi a ajuns la 16 săptămâni consecutive în fruntea ierarhiei.



Daneza Caroline Wozniacki, numărul doi mondial, are nevoie de o semifinală la Melbourne pentru a avea şansa de a deveni lider WTA.



Wozniacki a avut un sezon foarte bun în 2017, revenind în top 5 mondial pentru prima oară din 2015. Cel mai bun rezultat al său la Melbourne a fost în 2011, când a ajuns în semifinale. De atunci, nu a mai trecut de optimi decât o singură dată. Caroline încearcă să redevină lider mondial pentru prima oară din ianuarie 2012. Dacă va reuşi acest lucru, va fi cel mai mare ecart pentru o jucătoare în postura de lider de la introducerea clasamentului computerizat, în 1975. Actualul record este deţinut de Serena Williams (5 ani şi 29 de zile).



Garbine Muguruza (24 ani) este obligată să joace finala la Melbourne pentru a avea o şansă să fie din nou numărul 1 WTA.



Spaniola a devenit cea mai tânără jucătoare în activitate care deţine două titluri de Mare Şlem, prin victoria de la Wimbledon. După US Open a fost lider mondial, dar apoi a fost detronată de Halep.



Iberica de origine venezueleană are probleme medicale în acest debut de sezon, fiind nevoită să abandoneze atât la Brisbane, cât şi la Sydney. Cel mai bun rezultat la Australian Open pentru ea a fost sfertul de finală jucat anul trecut, cânt a fost învinsă de CoCo Vandeweghe (SUA).



Ucraineanca Elina Svitolina trebuie să ajungă în semifinale pentru a avea şanse la locul 1 WTA.



Svitolina a cucerit în 2017 cele mai multe titluri din circuitul WTA, iar anul 2018 l-a început tot în forţă, cucerind titlul la Brisbane, al 10-lea din cariera sa. Ea este a patra favorită la Melbourne, unde până acum nu a trecut de turul al treilea, în cinci apariţii.



Karolina Pliskova (Cehia) e obligată să câştige titlul în Australia, performanţa ei trebuind să fie coroborată şi cu alte rezultate ale contracandidatelor.



Pliskova a fost în 2017 prima reprezentantă a Cehiei care e lider mondial, după o jumătate bună de sezon 2016 şi o primă parte de stagiune 2017, cu două titluri câştigate şi o semifinală la Roland Garros. Cel mai bun rezultat al Karolinei Pliskova la Melbourne s-a înregistrat anul trecut, când a fost oprită în sferturi de croata Mirjana Lucic-Baroni.



Letona Jelena Ostapenko (20 ani), campioana de la Wimbledon, trebuie să ia titlul la Melbourne pentru a deveni lider mondial, dar să beneficieze şi de alte rezultate favorabile.



Baltica este încă în căutarea formei care i-a adus primul său titlu de Mare Şlem, în dauna Simonei Halep, ea nereuşind să câştige niciun set în 2018, după ce a pierdut în primul tur la Shenzhen în faţa Kristynei Pliskova şi la Sydney în faţa rusoaicei Ekaterina Makarova. Pentru ea va fi a treia participare la Australian Open.