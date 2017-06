Real Madrid îl prelungeşte contractul lui Zidane până în 2020

Conducerea clubului spaniol de fotbal Real Madrid îi va prelungi cu doi ani, până în 2020, contractul antrenorului francez Zinedine Zidane, informează cotidianul sportiv AS.



Zidane a câştigat în acest sezon titlul de campion al Spaniei cu Real, cucerind totodată pentru al doilea an consecutiv trofeul Ligii Campionilor cu gruparea madrilenă, după finala disputată pe 3 iunie, la Cardiff, împotriva italienilor de la Juventus Torino (scor 4-1).



AS precizează că noul acord prevede şi o creştere salarială substanţială, care îl va aduce pe Zidane "la nivelul celor mai bine plătiţi antrenori din Europa".



Zinedine Zidane (44 ani) a fost numit la conducerea tehnică a lui Real Madrid în ianuarie 2015, după demiterea spaniolului Rafa Benitez, elevii săi înregistrând de atunci 65 de victorii, 15 egaluri şi doar 7 înfrângeri în 87 de partide disputate.