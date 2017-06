Fotbal - Cupa Confederaţiilor 2017: Portughezul Bernardo Silva, incert pentru semifinala cu Chile

Mijlocaşul ofensiv portughez Bernardo Silva, accidentat la o gleznă în cursul meciului cu Noua Zeelandă, s-a antrenat în afara grupului, azi dimineaţa la Kazan (Rusia), şi rămâne incert pentru semifinala Cupei Confederaţiilor la fotbal dintre Portugalia şi Chile, programată miercuri, informează AFP.



Jucătorul în vârstă de 22 ani şi-a luxat glezna dreaptă în momentul marcării celui de-al doilea gol al Seleccao, sâmbătă, în minutul 37 al partidei cu neozeelandezii (4-0). El a rămas pe teren, şchiopătând, până la finalul primei reprize, fiind înlocuit la pauză.



Duminică, internaţionalul lusitan, care s-a transferat recent de la AS Monaco la Manchester City, le-a dat asigurări pe Twitter fanilor săi că recuperarea sa decurge bine.



Marţi dimineaţă, Bernardo Silva a efectuat exerciţii fizice sub supravegherea unui membru al staff-ului tehnic, în timp ce colegii săi se pregăteau sub privirile ziariştilor care au avut acces la primele 15 minute ale antrenamentului naţionalei Portugaliei.



În aceste condiţii, Ricardo Quaresma are mari şanse să fie titularizat de selecţionerul Fernando Silva în meciul cui Chile, care va avea loc miercuri seara la Kazan.



În cea de-a doua semifinală a Cupei Confederaţiilor 2017 se vor înfrunta reprezentativele Germaniei şi Mexicului, joi seara la Soci, de la aceeaşi oră.



Finala se va disputa pe 2 iulie, la Sankt Petersburg, fiind precedată de meciul pentru locul 3, programat în aceeaşi zi la Moscova.