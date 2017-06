Jose Mourinho riscă până la şase ani de închisoare

Jose Mourinho are probleme mari, după ce a fost acuzat de spanioli de fraudă fiscală. The Sun susţine că The Special One poate primi o pedeapsă de până la şase ani de închisoare, dar şi o amendă de 20 de milioane de euro.Mourinho e bănuit că a păcălit Fiscul iberic cu un total de 3,3 milioane de euro, 1.611.537 de euro, în 2011, şi 1.693.133, în 2012, în timp ce se afla la conducerea ”galacticilor” de la Real Madrid.Jose Mourinho nu a primit nicio notificare referitoare la ştirile publicate astăzi. În acest moment, nici autorităţile fiscale spaniole, nici procurorul nu l-au contactat pe Jose Mourinho sau pe consilierii săi angajaţi pentru proces.Jose Mourinho, care a locuit în Spania între iunie 2010 şi mai 2013, a plătit o sumă mai mare de 26 de milioane de euro reprezentând taxe, cu o rată medie de impozitare de 41% şi a acceptat propunerile de regularizare ale autorităţilor fiscale din 2015 în ceea ce priveşte anii 2011 şi 2012 şi a încheiat un acord de decontare privind anul 2013, transmite Digi Sport La rândul său, Guvernul din Spania a emis, prin Departamentul fiscal, un certificat care atestă faptul că şi-a regularizat poziţia şi respectă toate obligaţiile sale fiscale”, se arată în comunicatul publicat de către actualul manager al lui Manchester United."Domnul Jose Mourinho, care a locuit în Spania în perioada iunie 2010 - mai 2013, a plătit impozite de peste 26 de milioane de euro, la o cotă medie de peste 41 la sută", se arată şi în comunicatul Gestifute.Gestifute a precizat, totodată, că Mourinho a fost taxat "în medie cu peste 41%" din venituri şi asigură, în acelaşi comunicat, că "guvernul spaniol, prin intermediul autorităţilor sale fiscale, a certificat" faptul că antrenorul portughez "este la zi cu obligaţiile sale fiscale".