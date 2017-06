Ciclism: Turul Franţei 2018, decalat cu o săptămână din cauza Cupei Mondiale de fotbal

Ediţia de anul viitor a Turului ciclist al Franţei va fi decalată cu o săptămână pentru a se evita concurenţa directă cu turneul final al Cupei Mondiale de fotbal, care va avea loc în Rusia, a anunţat Consiliul ciclismului profesionist, întrunit la Geneva (Elveţia).



Astfel, Marea Buclă din 2018 va avea loc în perioada 7-29 iulie, cu o săptămână mai târziu decât la ediţia din acest an, care va debuta pe 1 iulie.



Consiliul a precizat că s-a luat această măsură "pentru a se reduce la maximum perturbările cauzate de Cupa Mondială" de fotbal, programată între 14 iunie şi 15 iulie 2018 în Rusia, şi a nu se pierde prea mult din expunerea mediatică a cursei pe etape din Hexagon, considerată cea mai importantă din sportul cu pedale.



În cadrul şedinţei de joi a fost validat şi calendarul World Tour pentru sezonul 2018, care este în linii mari asemănător cu cel din acest an.



Sezonul 2018 urmează să debuteze în luna ianuarie, cu Tour Down Under din Australia (16-21 ianuarie), urmând să se încheie în China, cu Turul Guangxi (16-21 octombrie).