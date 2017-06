Tenis: Rafael Nadal a declarat forfait pentru turneul de la Queen's

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care a câştigat a 10-a sa coroană la Roland Garros, a declarat forfait pentru turneul londonez pe iarbă de la Queen's (19-25 iunie), pentru a se putea odihni în vederea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, informează AFP.



"Sunt trist să iau această decizie deoarece ador Queen's, am câştigat aici în 2008 şi, de fiecare dată când am ajuns în finală la Wimbledon, a fost după ce am disputat turneul de la Queen's'', a explicat numărul 2 mondial într-un comunicat publicat pe site-ul competiţiei londoneze.



"Speram să pot lua câteva zile de pauză înainte de a fi pregătit, însă la 31 de ani, după un sezon lung pe zgură şi toate emoţiile trăite la Roland Garros, şi după ce m-am consultat cu echipa şi medicul meu, am decis să-mi odihnesc corpul pentru a putea fi pregătit în vederea turneului de la Wimbledon", a adăugat jucătorul iberic.



Rafael Nadal a avut parte de un sezon plin pe zgură, cu succese la Barcelona, Madrid, Monte Carlo şi, în final, la Roland Garros.



Turneul de la Wimbledon, la care spaniolul a triumfat de două ori în cariera sa (2008 şi 2010), se va disputa anul acesta între 3 şi 16 iulie.