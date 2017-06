Zidane vs Allegri în Finala Ligii Campionilor: Cei doi antrenori se întâlnesc din nou după 20 de ani

VIDEO

Juventus a pierdut cele mai multe finale din istorie, şase la număr (1973, 1983, 1997, 1998, 2003 şi 2015).

Real Madrid poate deveni prima echipa care îşi apără trofeul în noul format.

Spaniolii au triumfat în 11 din cele 14 finale disputate până în prezent.

Va fi meciul cu numărul 19 dintre Real Madrid şi Juventus: 9 victorii Real, 7 victorii Juventus şi 2 rezultate de egalitate.

Juventus a marcat 22 de goluri în poarta Realului, în timp ce spaniolii au punctat de 21 de ori.

Juventus nu a pierdut niciun meci din actuala ediţie a Ligii Campionilor.

Real Madrid şi Juventus Torino se întâlnesc sâmbătă, 3 iunie, pentru a doua oară în ultimul act al Ligii Campionilor. În 1998, la Amsterdam, spaniolii s-au impus cu 1-0 graţie golului marcat de optarul Predrag Mijatovic (minutul 67). Finala de acum, programată la Cardiff, îi va aduce pentru prima dată faţă în faţă pe Zinedine Zidane şi Massimiliano Allegri, din postura de antrenori. Va fi a 62-a finală din istoria competiţiei şi a 25-a din noul format.După retragerea din cariera de jucător, petrecută în 2006, Zidane a deţinut gruparea franceză Croix de Savoie, actuala Evian Thonon (echipa la care a evoluat Dan Nistor), a fost director sportiv la Real Madrid, după care a devenit antrenor în cadrul academiei Realului.În sezonul 2013-2014, "Zizou" a devenit "secundul" lui Carlo Ancelotti la echipa de seniori a Realului, funcţie la care a renunţat după un singur sezon, pentru a prelua conducerea echipei a doua, Real Madrid Castilla. Cu Ancelotti şi Zidane pe bancă, Real Madrid a câştigat din nou Liga Campionilor , reuşind să încheie obsesia intitulată "La decima".În ianuarie 2016, Zinedine Zidane a revenit, însă, pe banca Realului, de data aceasta ca antrenor principal. Francezul l-a înlocuit pe Rafa Benitez, devenind al 25-lea tehnician străin din istoria grupării "blanco" şi primul antrenor francez pe care l-a avut vreodată Real Madrid. Din postura de principal, fostul mijlocaş a impresionat din nou, demontând mitul conform căruia un fost mare jucător nu poate ajunge, de asemenea, un mare antrenor.La finalul sezonului trecut, la câteva luni după ce Zizou preluase banca tehnică, Real şi Atletico Madrid s-au întâlnit din nou în finala Ligii Campionilor, de această dată la Milano, scrie prosport.ro . Ronaldo şi compania au triumfat în urma loviturilor de departajare: 5-3 (1-1, 1-1, 1-1). Zidane ridica iar un trofeu deasupra capului.Zinedine Zidane e primul antrenor francez din istorie care cucereşte Liga Campionilor. România se află pe poziţia a noua în clasamentul trofeelor câştigate de antrenori care reprezintă aceeaşi ţară. Ştefan Kovacs (1973, 1974 - Ajax) şi Emerich Ienei (1986 - Steaua ) au ridicat trofeul deasupra capului. Italia domină acest clasament, cu 11 trofee, datorită unor antrenori precum Carlo Ancelotti, Giovanni Trapattoni, Arrigo Sacchi şi Marcello Lippi.Primera Division (2017), Cupa Regelui (2014-secund), Supercupa Europei (2016), Campionatul Mondial al Cluburilor (2017) şi Liga Campionilor (2014-secund, 2016).Tehnicianul celebrei Juventus, Massimiliano Allegri, s-a retras din activitate în 2003, de la Aglianse. Tot la Aglianse, în Serie C, Allegri şi-a început cariera de antrenor. După un singur sezon, italianul a preluat SPAL (Societa Polisportiva Ars et Labor), grupare care în acest sezon a terminat pe prima poziţie în Serie B. "Max" Allegri a părăsit SPAL tot după un singur sezon, alegând să meargă la Grosseto, după care la Lecco. În 2007, Sassuolo l-a numit antrenor principal, iar fostul mijlocaş a reuşit să promoveze în Serie B cu echipa din Reggio Emilia.După ce a pregătit numai echipe din ligile inferioare, Allegri a avut şansa de a se duela cu Jose Mourinho, Cesare Prandelli sau Carlo Ancelotti, în primul eşalon fotbalistic din "Cizmă". După trei ani pe banca echipei Cagliari, Silvio Berlusconi l-a luat pe Allegri sub aripa sa. În primul sezon pe San Siro, "Mad Max" a cucerit Serie A, obţinând primul trofeu din carieră cu AC Milan. Şapte ani aşteptaseră "diavolii" un nou titlu, iar de la succesul lui Allegri nimeni nu a reuşit să mai cucerească al 19-lea "Scudetto" din istoria clubului. După titlu a urmat şi o Supercupă a Italiei pentru AC Milan, în 2011.În iarna lui 2014, Allegri a părăsit echipa alături de care a cunoscut adevărata performanţă, dar nu a fost şomer pentru mult timp. Antonio Conte a plecat în vara aceluiaşi an de la Juventus, iar "Zebrele" aveau nevoie de un nou antrenor. Spre surprinderea multora, Massimiliano Allegri a fost alegerea campioanei. Foarte multă lume privea cu scepticism această mutare, dar Allegri a reuşit să care mai departe moştenirea lui Conte, ba chiar să ducă echipa mai sus decât a reuşit acesta vreodată.În fazele eliminatorii, numai AS Monaco a reuşit să puncteze contra italienilor. Juventus s-a impus cu 2-1 în returul semifinalelor. Dacă va termina finala fără să primească vreun gol, Juventus va egala recordul olandezilor de la Ajax, care au terminat sezonul 1995-1996 cu numai trei goluri încasate.Serie A (2011, 2015, 2016, 2017), Cupa Italiei (2015, 2016, 2017) şi Supercupa Italiei (2011, 2015).Zidane şi Allegri au fost adversari pe vremea când nici nu se gândeau că vor ajunge să antreneze două forţe ale Europei. În 1995, Perugia l-a achiziţionat pe Allegri de la Cagliari. Un an mai târziu, Juventus plătea 3,5 milioane de euro pentru serviciile lui "Zizou", care a fost adus de la Bordeaux. În sezonul 1996-1997, Perugia a primit vizita "alb-negrilor" pe Stadio "Renato Curi". Juventus s-a impus cu 2-1 datorită golurilor marcate de Michele Padovano (min. 84) şi Alessandro Del Piero (min. 89). Marco Negri (min. 90) a marcat golul de onoare pentru gazde. Zidane nu a terminat meciul pe teren, fiind eliminat în minutul 75. Allegri a fost integralist la Perugia. Juventus a cucerit titlul în sezonul respectiv.