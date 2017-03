Hochei: NHL - A şasea victorie consecutivă pentru Montreal Canadiens

Echipa Montreal Canadiens a înregistrat a şasea victorie consecutivă în Liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheaţă (NHL), învingând în deplasare, cu scorul de 2-1 după prelungiri, formaţia Vancouver Canucks.



Oaspeţii au marcat golul victoriei al doilea minut al prelungirilor, prin Paul Byron, aflat la cea de-a 16-a sa reuşită din acest sezon.



Alte rezultate:

Buffalo Sabres — Philadelphia Flyers 3-6

Toronto Maple Leafs — Detroit Red Wings 3-2

Florida Panthers — New York Rangers 2-5

Colorado Avalanche — Carolina Hurricanes 3-1

Edmonton Oilers — New York Islanders 1-4

Minnesota Wild — St Louis Blues 1-2

Columbus Blue Jackets — New Jersey Devils 2-0