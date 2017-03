Tenis: De cinci ori câştigător al Turneului de la Indian Wells, Novak Djokovic declară că i-a revenit încrederea

Sursa: jurnal.md Foto: epa 13.03.2017 17:46

Fostul număr 1 mondial al tenisului, Novak Djokovic, a declarat că a scăpat de îndoielile care au planat asupra jocului său în ultima vreme, fiind convins că va etala din nou un tenis de calitate, câştigător, dovadă fiind şi debutul de la această ediţie, 6-4, 7-6 (7/5) cu britanicul Kyle Edmund, ocupantul locului 46 în ierarhia ATP .



Cvintuplul învingător al turneului de la Indian Wells, aflat acum la cel de-al 18-lea meci câştigat în Turneul Masters 1000 din California, a spus: "Câştigarea French Open, în iunie anul trecut, pentru prima oară, a însemnat încoronarea a doi ani de rezultate consistente la cel mai înalt nivel, fiind un lucru magnific. Dar am consumat multe emoţii şi energie, aşa că am avut nevoie să reflectez la anumite lucruri".



"Am fost nevoit să-mi recapăt motivaţia şi încrederea în mine. Acum este mult mai bine. După US Open am avut vreo două luni în care nu mă recunoşteam pe teren. În acest moment sunt mai bine plasat pentru a putea merge în direcţia cea bună. Sunt un alt jucător în 2017", a adăugat nr. 2 mondial.