Legendarul antrenor de box Lou Duva a încetat din viaţă la 94 de ani

Lou Duva, legendarul antrenor american de box, care a pregătit în cursul carierei sale 19 campioni mondiali, a încetat din viaţă la vârsta de 94 ani, informează presa din Statele Unite.



Duva s-a născut la New York, pe 28 mai 1922, într-o familie de imigranţi italieni. El a lucrat timp de aproape şase decenii cu unii dintre cei mai buni pugilişti de pe planetă, între care Lennox Lewis, Evander Holyfield, Pernell Whitaker, Hector ''Macho'' Camacho, Vinny Pazienza, Meldrick Taylor sau Mark Breland.



În total, 19 campioni ai lumii au lucrat sub comanda sa, de la Joey Giardiello, care a obţinut centura cu diamante în 1963, până la Eddie Hopson, în 1995. În anul 1998, Lou Duva a fost inclus în panteonul gloriilor boxului, Hall of Fame.