Multiplul campion olimpic la înot Michael Phelps cere urgentarea adoptării măsurilor antidoping

Înotătorul american Michael Phelps, cel mai titrat sportiv din istoria olimpică, a cerut autorităţilor abilitate să urgenteze adoptarea unei reforme globale antidoping, el susţinând că niciodată nu a ştiut dacă a concurat împotriva unor sportivi ''curaţi''.



Vorbind în faţa parlamentarilor americani din Comisia pentru Energie şi Finanţe, Phelps şi-a exprimat nemulţumirea faţă de lipsa progresului în ceea ce priveşte lupta împotriva dopajului în sport.



''De-a lungul carierei mele, am avut unele suspiciuni în privinţa unor competitori, iar unele dintre acestea s-au confirmat. Pentru mine şi pentru alţii care am trecut prin testele antidoping şi am ieşit 'curaţi', ne este greu să înţelegem pe cei care o fac'', a spus Phelps.



Prezent la eveniment, şeful Agenţiei americane antidoping (USADA),Travis Tygart, care a cerut sancţiuni mai dure împotriva sportivilor ruşi depistaţi dopaţi, a criticat CIO pentru faptul că nu a pedepsit mai aspru Rusia.



''Cel puţin două ediţii ale Jocurile Olimpice au fost afectate (de cazurile de dopaj — n.r.), iar în august la Rio, unii sportivi ruşi au fost lăsaţi să concureze fără a fi supuşi la teste credibile antidoping'', a spus Tygart.



Presedintele CIO, Thomas Bach, a refuzat invitaţia de a participa la audierile din cadrul Comisiei.



Michael Phelps, cu un total de 28 de medalii cucerite la Jocurile Olimpice, între care 23 de aur, şi-a anunţat retragerea din activitatea sportivă în 2016.