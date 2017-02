Atletism: Wilson Kipsang a stabilit un nou record al maratonului de la Tokyo

Atletul kenyan Wilson Kipsang (34 ani) a câştigat maratonul de la Tokyo, stabilind cu această ocazie un nou record al cursei din capitala japoneză, cu timpul de 2h 03min. 58sec., informează agenţia Kyodo.



Kipsang, medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2012, mai are în palmares victorii în maratoanele de la Londra (2012 şi 2014) şi Berlin (2013), unde a stabilit un nou record mondial, cu timpul de 2h 03min.23sec., doborât ulterior de compatriotul său Dennis Kimetto (2h 02min. 57sec, în 2014, tot în capitala Germaniei).



Duminică, la Tokyo, Wilson Kipseng a dorit să profite de traseul favorabil stabilit de organizatori pentru a reintra în posesia recordului lumii, însă după un start rapid, ritmul său a scăzut pe ultimii 10 km.



"M-am simţit bine astăzi şi am încercat să dobor recordul mondial. A fost însă puţin vânt şi din acest motiv nu am reuşit, însă sunt nerăbdător să revin şi sper să concurez la Jocurile Olimpice de la Tokyo, în 2020", a declarat Kipseng.



Tot o reprezentantă a Kenyei, Sarah Chepchirchir, a obţinut victoria şi în maratonul feminin din capitala Japoniei, cu un nou record personal: 2h 19min. 47sec., devenind astfel prima femeie care coboară sub 2 ore şi 20 minute în această cursă.



Ea a încheiat traseul de 42,195 km cu un avans de peste un minut şi jumătate faţă de etiopiana Birhane Dibaba, care spera să se impună la Tokyo pentru a doua oară în ultimii trei ani.