Fotbal: Cluburile din Liga I cu datorii vor fi retrogradate direct în Liga a III-a începând cu sezonul 2018-2019

Cluburile din Liga I care vor avea datorii financiare restante către angajaţi (jucători, antrenori, conducători etc.), alte grupări de fotbal şi stat (asigurările sociale/autorităţile fiscale) nu vor mai primi licenţă din partea Federaţiei Române de Fotbal şi vor fi retrogradate direct în Liga a III-a începând cu sezonul 2018-2019.



Conform modificărilor Regulamentului naţional de licenţiere a cluburilor, aprobate la 24 octombrie 2016 de Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal, în categoria cluburilor cu datorii restante intră şi cluburile aflate în insolvenţă care nu vor avea planul de reorganizare aprobat de judecătorul sindic până la 30 aprilie 2018.



Mai exact, un club aflat în insolvenţă, care are planul de reorganizare aprobat de instanţă, cum este cazul clubului CFR Cluj în momentul de faţă, nu va fi retrogradat, urmând să evolueze în continuare în Liga I, deoarece se află sub protecţie faţă de creditori conform Legii Insolvenţei.



De cealaltă parte, un club aflat în insolvenţă, care nu are planul de reorganizare aprobat, cum este în prezent situaţia cluburilor ASA Târgu Mureş, Pandurii Târgu Jiu şi Gaz Metan Mediaş, va fi retrogradat direct în eşalonul al treilea, ediţia 2018-2019.



Motivul pentru care retrogradarea se face direct în Liga a III-a este reprezentat de faptul că aceleaşi cerinţe de licenţiere, absenţa datoriilor către jucători, alte grupări de fotbal şi stat, se vor aplica şi cluburilor din Liga a II-a. În premieră, începând cu ediţia 2017-2018 toate cluburile din Liga a II-a vor avea nevoie de licenţă, acestea fiind obligate ca la 31 martie 2017 să depună întreaga documentaţie la Federaţia Română de Fotbal asemenea grupărilor din Liga I.



În prezent, cluburile cu datorii, categorie unde sunt incluse grupările în insolvenţă cu şi fără plan de reorganizare aprobat, sunt sancţionate pentru neîndeplinirea criteriului financiar în procesul de licenţiere cu depunctarea. Pentru datorii către angajaţi şi alte cluburi, grupările CFR Cluj, ASA Târgu Mureş şi ACS Poli Timişoara au început fiecare cu minus 6 puncte ediţia 2016-2017 a Ligii I.



Sancţiunea cu retrogradarea (în eşalonul secund), pentru neîndeplinirea criteriului financiar în cadrul procesului de licenţiere, a fost aplicată în Liga I până la 10 noiembrie 2014. La acea dată, la recomandarea UEFA, Comitetul Executiv al Federaţiei Române de Fotbal a eliminat sancţiunea cu retrogradarea înlocuind-o cu depunctarea şi penalizarea financiară.