Fenomenul substanţelor interzise a scăpat de sub control în România: Unul dintre sportivii testaţi pozitiv şi-a procurat Meldonium din Republica Moldova

Mai mulţi sportivi români au fost depistaţi pozitiv la testul antidoping în 2016. Astfel, 2016 a fost cel mai trist din istoria sportului românesc, atât din punct de vedere al performanţelor sportive la o ediţie a Jocurilor Olimpice, dar şi după numărul de sportivi testaţi pozitiv, scrie prosport.ro Potrivit sursei, sportivii români au consumat substanţa interzisă Meldonium, care ar fi adusă ilegal din Republica Moldova.„Meldoniumul a ajuns de la ruşi şi în România. Şi nu de ieri, ci de câţiva ani buni, după cum a susţinut Graţiela Vâjâială: ”Unii au spus că îl iau din 2012, alţii din 2011, din 2014, declaraţiile au fost în mod diferit. Nu mă refer aici numai la kaiac, am avut declaraţii şi de la alţi sportivi când am început să facem investigaţiile”. Mulţi sportivi români au utilizat Meldonium de câţiva ani, dar au ”uitat” să-l treacă pe formulare de control antidoping atunci când au fost testaţi”, notează prosport.ro.„Nici în 2013, nici în 2014, nici în 2015, nimeni nu a declarat la controlul doping această substanţă meldonium că este folosită, deşi atunci era permisă, nu era interzisă. Sigur, noi ne-am pus întrebarea, am întrebat şi sportivii şi personalul asistent din jurul lor, de ce nu aţi declarat? Era permis. Ei ştiau probabil ceva. Substanţa a fost introdusă în programul de monitorizare a Agenţiei Mondiale Anti-Doping (WADA) în 2015. Asta nu înseamnă că nu era permis, era monitorizat tocmai ca să se vadă întinderea utilizării ei şi să se poată lua o hotărâre. WADA a luat o hotărâre şi a trecut această substanţă de la programul de monitorizare pe lista interzisă”, a precizat preşedintele ANAD.Meldonium este o substanţă interzisă în Europa, inclusiv în România. „Răspunsul este acesta, traficul ilicit cu Meldonium. Unul dintre sportivi, dar nu de la kaiac-canoe, ne-a spus că l-a luat din piaţă, de la moldoveni. Ca să te duci tu, sportiv, să-l iei de la moldoveni din piaţă... Ai în jurul tău personal asistent, Agenţia desfăşoară activităţi educative de informare, de prevenire şi nu puţine”, a fost dezvăluirea şoc făcută de Graţiela Vâjâială. „Este greu însă de crezut că sportivii au consumat Meldonium de capul lor la o scară atât de largă. ”Din investigaţiile noastre la lotul de kaiac, a reieşit că unul dintre sportivi l-a recomandat şi el îl procura din Republica Moldova. Cred însă că sursa principală este o filieră care aduce aceste produse din Moldova”, a susţinut preşedintele ANAD”, mai scrie sursa.Traficul ilicit cu substanţe dopante este un fenomen care a escaladat şi în România. „Pe Legea 104 împotriva traficului ilicit cu substanţe dopante lucrăm împreună cu vama şi sunt foarte multe confiscări la graniţa cu Moldova, la Albiţa. Anul trecut am avut 55 de confiscări împreună cu vama, diverse substanţe interzise. Capul de afiş îl reprezintă anabolizantele şi hormonul de creştere. Aceste substanţe intră în România şi se vând pe piaţa neagră”, au fost alte dezvăluiri făcute de Graţiela Vâjâială.