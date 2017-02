Lindsey Vonn este cea mai vârstnică medaliată la Campionatele Mondiale

Schioarea americană Lindsey Vonn, care a urcat duminică pe treapta a treia a podiumului în proba de coborâre de la St. Moritz (Elveţia), la 32 de ani şi 117 zile, a devenit cea mai vârstnică medaliată la Campionatele Mondiale de schi alpin, informează AFP.



"Sunt cea mai vârstnică medaliată la Campionatele Mondiale feminine şi sunt cu adevărat mândră de acest lucru", a declarat Vonn, deţinătoarea recordului absolut de victorii în circuitul feminin (77) şi câştigătoarea marelui Glob de Cristal în patru ediţii ale Cupei Mondiale (2008, 2008, 2010 şi 2012).



Medalia de bronz cucerită pe pârtia elveţiană este o recompensă binemeritată pentru campioana din Statele Unite, care a reuşit să treacă peste accidentările ce i-au marcat ultimele cinci sezoane.



"Aceşti ultimi ani au fost o adevărat luptă pentru mine, din cauza accidentărilor, deci este oarecum incredibil că am putut reveni şi câştiga o medalie la aceste Campionate Mondiale", a declarat schioarea americană, operată ultima oară pe 15 februarie 2016. Ultima sa leziune, o fractură de humerus drept, suferită în luna noiembrie, i-a luat puţin din forţă, fiind obligată acum să-şi fixeze băţul de mână cu o bandă adezivă.



Lindsey Vonn a devenit un adevărat model pentru tinerele schioare din ţara sa. "Le dau sfaturi. Vreau ca ele să reuşească la fel de bine pe cât îşi doresc şi ele pentru mine. Am primit multe complimente din partea fetelor în Cupa Mondială, care mi-au arătat cât de mult mă respectă. Sunt impresionată să simt acest respect, pentru că toate aceste fete sunt cu adevărat tinere şi ele vor fi cele care mă vor înlocui atunci când mă voi retrage", a adăugat ea.



După Campionatele Mondiale de la St. Moritz, Vonn are o altă ţintă in vizor: cele 86 de victorii în Cupa Mondială reuşite de legendarul schior suedez Ingemar Stenmark, o performanţă pe care sper să o depăşească pentru a intra definitiv în istoria schiului alpin.