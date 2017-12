Calendarul principalelor evenimente sportive din 2018

Calendarul principalelor evenimente sportive care vor avea loc pe parcursul anului 2018:



IANUARIE



15 - 21 PATINAJ ARTISTIC; Campionatul european (MOScova)



15 - 28 TENIS: Australian Open (MELBOURNE)



25 - 28 AUTOMOBILISM: Raliul de la Montecarlo (MONACO)



30/1 - 10/2 FOTBAL ÎN SALĂ: Campionatul European (LJUBLJANA)



FEBRUARIE



1-4 POLO: Campionatul European feminin (OLANDA)



3/2-17/3 RUGBY- Turneul celor şase naţiuni



4 NFL: Super Bowl (MINNEAPOLIS)



9-25: JOCURILE OLIMPICE DE IARNĂ (PYEONGCHANG, COREEA DE SUD)



5-18: POLO: Campionatul European masculin (UNGARIA)



15-18 AUTOMOBILISM: Raliul Suediei



18 BASCHET: All Star NBA (LOS ANGELES)



21-25 CICLISM: Turul Abu Dhabi (EMIRATELE ARABE UNITE)



23-25 MOTICICLISM: Campionatul mondial de superbike (PHILIP ISLAND, AUSTRALIA)



25 CICLISM: Kuurne- Bruselas- Kuurne (Belgia)



25 ATLETISM: Maraton (SEVILLA)



28/2-4/3 CICLISM PE PISTĂ: Campionatul mondial (APELDOORN)



MARTIE



2 - 3 TRIATLON: Seriile Mondiale (ABU DABI, EMIRATELE UNITE ARABE)



2 - 4 ATLETISM: Campionatul Mondial Indoor (BIRMINGHAM)



4 - 11 CICLISM: Paris-Nice (FRANŢA)



7 - 13 CICLISM: Tirreno-Adriatica (ITALIA)



8 - 11 AUTOMOBILISM: Raliul Guanajuato (MÉXICO)



8 - 18 TENIS: Masters 1000 Indian Wells (CALIFORNIA)



9 - 18 JOCURILE PARALIMPICE DE IARNĂ (PYEONGCHANG, COREEA DE SUD)



17 CICLISM: Milano-San Remo (ITALIA)



18 MOTOCICLISM: Marele Premiu Qatar (LOSAIL)



21 - 25 PATINAJ ARTISTIC: Campionatul Mondial (MILANO)



21/2 - 1/3 TENIS: Masters 1000 Miami (FLORIDA)



23 - 25 MOTOCICLISM: Campiinatul Mondial de Superbike (BURIRAM, THAILANDS)



23/3 - 1/4 HALTERE: Campionatul European (TIRANA, ALBANIA)



25 FORMULA 1: Marele Premiu al Australiei (ALBERT PARK, MELBOURNE)



APRILIE



5 - 8 AUTOMOBILISM: Raliul Franţei (Franta)



8 FORMULA 1: Marele Premiu Bahrain(SAKHIR)



8 CICLISM: Paris-Roubaix (FRANTA)



8 MOTOCICLISM: Marele Premiu Argentina (TERMAS DE RIO HONDO)



13 - 15 MOTOCICLISM:Mondial Superbike (MOTORLAND, ARAGÓN)



14 - 22 TENIS Masters 1000 Montecarlo (MONACO)



15 FORMULA 1: Marele Premiu China (SHANGHAI)



16 ATLETISM: Maratonul de la Boston (SUA)



18 CICLISM: La Fleche Wallonne (BELGIA)



19 - 22 FOTBAL ÎN SALĂ: Finala Cupei UEFA (ZARAGOZA)



20 - 22 MOTOCICLISM: Mondial Superbike (ASSEN, Olanda)



20 - 23 FOTBAL: Finala Youth League UEFA (NYON, ELVEŢIA)



21 - 29 TENIS: Trofeul Conde de Godó (BARCELONA)



22 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Americilor (AUSTIN, EE.UU.)



22 ATLETISM: Maratonul de la Londra 24 - 29



24-29 CICLISM: Turul Romandíei (ELVEŢIA)



26 - 28 JUDO: Campionatul European (TEL AVIV, ISRAEL)



26 - 29 AUTOMOBILISM: Raliul Argentinei



29 FORMULA 1: Marele Premiu al Azerbaidjan (BAKU CITY)



29/4 - 6/5 TENIS DE MASA: Campionatul Mondial pe echipe (HALMSTAD, SUEDIA)



MAI



4 ATLETISM: Liga de Diamant (DOHA, QUATAR)



4-13 TENIS: Turneul Masters 1000 Madrid



4-20 FOTBAL: Campionatul european masculin sub 17 (ANGLIA)



4-27 CICLISM: Giro d'Italia



5-6 ATLETISM: Campionatul mondial de alergare pe echipe (TAICANG)



6 MOTOCICLISM: Marele premiu al Spaniei (JEREZ)



9-21 FOTBAL: Campionatul european feminin sub 17 (LITUANIA)



10-13 KARATE: Campionatul european (NOVI SAD, SERBIA)



11-13 MOTOCICLISM: Turul mondial superbike (IMOLA, ITALIA)



12 ATLETISM: Liga de Diamant (SHANGHAI, CHINA)



13 FORMULA 1: Marele premiu al Spaniei (MONTMELÓ)



13-20 TENIS: Masters 1000 Roma



16 FOTBAL: Finala Liga Europa (LYON)



17-20 AUTOMOBILISM: Raliul Portugaliei



18-20 BASCHET: Final Four-ul Euroligii (BELGRAD, SERBIA)



20 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Frantei (LE MANS)



24 FOTBAL: Finala UEFA Champions League (KIEV)



26 ATLETISM: Liga de Diamant (EUGENE, SUA)



26-27 HANDBAL: Final Four Champions League (KÖLN, GERMANIA)



27 FORMULA 1: Marele premiu de la Monaco



27 AUTOMOBILISM: Indianapolis 500 (SUA)



27/5-10/6 TENIS: ROLAND GARROS (PARIS)



30/5-3/6 CICLISM: Turul Luxemburgului



31 ATLETISM: Liga de Diamant (ROMA, ITALIA)



IUNIE



1-3 GIMNASTICĂ RITMICĂ: Campionatul european (VALLADOLID)



3 MOTOCICLISM: Marele premiu al Italiei (MUGELLO)



3-10 CICLISM: Daupiné (FRANŢA)



5-9 CICLISM Campionatul mondial BMX (BAKÚ, AZERBAIJAN)



7 ATLETISM: Liga de Diamant (OSLO, NORVEGIA)



7-10 AUTOMOBILISM: Raliul Italiei



8-10 MOTOCICLISM: Campionatul mondial superbike (BRNO, REPUBLICA CEHĂ)



10 FORMULA 1: Marele premiu al Canadei (GILLES-VILLENEUVE)



10 ATLETISM : Liga de Diamant (STOCKHOLM, SUEDIA)



14 FOTBAL: Meciul inaugural al Cupei Mondiale: Rusia-Arabia Saudită (MOSCOVA)



16-17 AUTOMOBILISM: Cursa de 24 de ore de la Le Mans (FRANŢA)



16-22 SCRIMĂ: Campionatul european (NOVI SAD, SERBIA)



17 MOTOCICLISM: Marele premiu al Cataloniei (MONTMELÓ)



22-24 MOTOCICLISM: Campionatul mondial Superbike (LAGUNA SECA, SUA)



22/6-1/7 GIMNASTICĂ: Jocurile mediteraneene (TARRAGONA)



24 FORMULA 1: Marele premiu al Franţei (LE CASTELLET)



30 ATLETISM: Liga de Diamant (PARIS, FRANŢA)



IULIE



1 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Olandei (ASSEN)



1 FÓRMULA 1: Marele Premiu al Austriei (RED BULL RING)



2 - 15 TENIS: WIMBLEDON (LONDRA)



5 ATLETISM: Liga de Diamant (LAUSANNE, ELVEŢIA)



6 - 8 MOTOCICLISM: CM Superbike (MISANO, SAN MARINO)



7 - 29 CICLISM: Turul Franţei



8 FÓRMULA 1: Marele Premiu al Marii Britanii (SILVERSTONE)



13 ATLETISM: Liga de Diamant (RABAT, MAROC)



14 - 22 BASCHET: Campionatul European Sub-20 masculin (CHEMNITZ)



14 - 28 POLO: Campionatul European (BARCELONA)



15 FOTBAL: Finala Cupei Mondiale (MOSCOVA)



15 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Germaniei (SACHSENRING)



19 - 26 SCRIMĂ: Campionatul Mondial (WUXI, CHINA)



20 ATLETISM: Liga de Diamant (MÓNACO)



21 - 22 ATLETISM: Liga de Diamant (LONDRA)



22 FÓRMULA 1: Marele Premiu al Germaniei (HOCKENHEIM)



26 - 29 AUTOMOBILISM: Raliul Finlandei



29 FÓRMULA 1: Marele Premiu al Ungariei (HUNGARORING)



AUGUST



2 MOTOCICLISM: Marele Premiu Austria (RED BULL RING)



12 - 19 TENIS: Masters 1000 Cincinnati (OHIO)



15 FOTBAL: Supercupa Europei (TALLIN, ESTONIA)



16 - 19 AUTOMOBILISM: Raliul Germaniei



17 - 25 BASCHET: Campionatul European Sub-16 feminin (KAUNAS)



18 ATLETISM: Liga de Diamant (BIRMINGHAM, ANGLIA)



25/8 - 16/9 - CICLISM: Turul Spaniei



26 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Marii Britanii (SILVERSTONE)



26 FORMULA 1: Marele Premiu al Belgiei (SPA-FRANCORCHAMPS)



27/8 - 1/9 TIR CU ARCUL: Campionatul European (LEGNICA, POLONIA)



27/8 - 9/9 TENIS: US Open (NEW YORK)



30 ATLETISM: Liga de Diamant (ZURICH, ELVEŢIA)



31 ATLETISM: Liga de Diamant (BRUXELLES, BELGIA)



31/8 - 14/9 TIR OLIMPIC: Campionatul Mondial (CHANGWON, COREA DE SUD)



SEPTEMBRIE



2 FORMULA 1: Marele Premiu al Italiei (MONZA)



6 - 15 PENTATLON MODERN: Campionatul Mondial (CIUDAD DE MÉXICO)



9 MOTOCICLISM: Marele Premiu San Marino (MISANO)



9 - 30 VOLEI: Campionatul Mondial masculin (BULGARIA şi ITALIA)



10 - 16 GIMNASTICĂ RITMICĂ: Campionatul Mondial (SOFIA, BULGARIA)



13 - 16 AUTOMOBILISM: Raliul Turciei



14 - 16 MOTOCICLISM: Mondial Superbike (PORTIMÃO, PORTUGALIA)



16 FORMULA 1: Marele Premiu de la Singapore (MARINA BAY)



16 ATLETISM: Maratonul de la Berlin



18 - 23 TENIS DE MASĂ: Campionatul European (ALICANTE)



20 - 27 JUDO: Campionatul Mondial (BAKÚ, AZERBAIDJAN)



22 - 30 BASCHET: Campionatul Mondial feminin (TENERIFE)



22 - 30 CICLISM: Campionatul Mondial (INNSBRUCK, AUSTRIA)



23 MOTOCICLISM: Marele Premiu Aragón (MOTORLAND)



28 - 30 MOTOCICLISM: Mondial Superbike (MAGNY-COURS, FRANŢA)



29 - 30 TRIATLON: Cupa Mondială (MADRID)



29/9 - 20/10 VOLEI: Campionatul Mondial feminin (JAPONIA)



30 FORMULA 1: Marele Premiu al Rusiei (SOCI AUTODROM)



OCTOMBRIE



4 - 7 AUTOMOBILISM: Raliul Marii Britanii



7 FORMULA 1: Marele Premiul al Japoniei (SUZUKA)



7 MOTOCICLISM: Marele Premiu Thailanda



7 CICLISM: Turul Parisului (FRANŢA)



7 ATLETISM: Maratonul de la Chicago (STATELE UNITE)



7 - 14 TENIS: Masters 1000 Shanghai (CHINA)



21 FORMULA 1: Marele Premiu al Statelor Unite (AUSTIN)



21 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Japoniei (MOTEGI)



22 - 28 TENIS: Turneul Campioanelor (Singapore)



22 - 28 LUPTE: Campionatul Mondial (BUDAPESTA, UNGARIA)



25 - 27 MOTOCICLISM: Mondial Superbike (LOSAIL, QATAR)



25 - 28 AUTOMOBILISM: Raliul Cataloniei



25/10 - 3/11 GIMNASTICĂ ARTISTICĂ: Campionatul Mondial (DOHA, QATAR)



28 FORMULA 1: Marele Premiu al Mexicului (HERMANOS RODRÍGUEZ)



28 MOTOCICLISM:Marele Premiu Australia (PHILLIP ISLAND)



29/10 - 4/11 TENIS: Masters 1000 Paris



NOIEMBRIE



4 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Malaysiei (SEPANG)



4 ATLETISM: Maratonul New York-ului



6 - 11 KARATE: Campionatu Mondial (MADRID)



9 - 28 ŞAH: Campionatul Mondial (LONDRA, ANGLIA)



10 - 11 TENIS: Finala Fed Cup



11 FORMULA 1: Marele Premiu al Braziliei (INTERLAGOS)



12 - 18 TENIS: Turneul Campionilor de la Londra



13/11 - 1/12 Fotbal: Campionatul Mondial Sub-17 feminin (URUGUAY)



15 - 18 AUTOMOBILISM: Raliul Australiei



18 MOTOCICLISM: Marele Premiu al Comunităţii Valenciene (CHESTE)



23 - 25 TENIS: Cupa Davis 24/11 -



3/12 HALTERE: Campionatul Mondial (ASJABAD)



25 FORMULA 1: Marele Premiu Abu Dhabi (YAS MARINA)



28/11 - 16/12 HOCHEI PE IARBĂ: Campionatul Mondial masculin (INDIA)



30/11 - 16/12 HANDBAL: Campionatul European feminin (FRANŢA)



DECEMBRIE



11 - 16 NATAŢIE: Campionatul Mondial în bazin scurt (HANGZHOU, CHINA)



12 - 22 FOTBOL: Cupa Mondială a cluburilor FIFA (EMIRATELE ARABE UNITE).