Unul dintre cei mai buni portari din istoria handbalului feminin românesc şi-a anunţat retragerea din echipa naţională

169 de selecţii a adunat Paula Ungureanu în tricoul „naţionalei" României, pentru care a şi marcat de 2 ori

11 turnee finale a bifat Paula cu „naţionala" României: 6 la Europene (2004, 2008, 2010, 2012, 2014 şi 2016), 4 la Mondiale (2005, 2009, 2013, 2015) şi o ediţie a JO (2016)

La 36 de ani, Paula Ungureanu a decis să pună punct evoluţiilor ei în echipa naţională. Unul dintre cei mai valoroşi goal-keeperi pe care i-a avut România, de-a lungul timpului, are un palmares impresionant.Paula a participat la toate marile succese ale primei reprezentative în ultimii 13 ani. Cu România a câştigat argintul mondial în 2005, la Sankt-Petersburg, bronzul european în 2010, la Herning, şi bronzul mondial în 2015, tot la Herning. Doar alte două jucătoare au reuşit această triplă alături de echipa naţională: Valentina Elisei Ardean şi Aurelia Brădeanu.În toate sălile de handbal din România scandarea „Paula! Paula!" a devenit ceva firesc, după evoluţiile şi paradele uluitoare ale goal-keeper-ului român.Paula a jucat la cele mai puternice echipe din România, începând cu Oltchim, HCM Baia Mare, Rulmentul Braşov şi CSM Bucureşti. A evoluat însă şi în străinătate, la Hypo Viena, Podravka Koprivnica şi Dunaferr SE. Paula a jucat finala Ligii Campionilor cu Oltchim în 2010.Paula Ungureanu a debutat în 2003, în echipa naţională de senioare, iar în ultimii ani a fost portarul titular al României, la toate competiţiile majore.Partida cu Danemarca, de la Euro 2016, ar putea fi ultimul meci oficial al Paulei pentru echipa României.„TREC ANII ŞI E DIN CE ÎN CE MAI GREU!”Paula explică decizia de a nu mai juca pentru România- Paula, a fost greu când ai luat această hotărâre?- Oof! Una dintre cele mai grele decizii. Pentru că întotdeauna am venit cu inima deschisă să joc pentru România, am fost super mândră când mi s-a cântat imnul.- Ce te-a făcut să faci totuşi acest pas?- Vârsta! Mi-e din ce în ce mai greu să rezist departe de familie, de copil. Anii au trecut şi nu mai sunt nici eu la prima tinereţe. Inima îmi spune să merg mai departe, dar, din păcate, nu se mai poate.- Laşi o moştenire grea, are România portari care să suplinească lipsa ta?- Eu cred în fete, asta le-am spus, să creadă, să muncească şi să aibă cel puţin atâtea realizări câte am avut eu.- Va fi foarte greu pentru antrenorul Martin Ambros. Acum nu le mai are pe Brădeanu, pe Manea, pe Nechita şi pe Ungureanu!- Ne vine rândul tuturor să ne retragem. Noi cred că ne-am făcut datoria, am încercat să dăm totul. Trebuie să înceapă reconstrucţia, să vină fete tinere. Oricât ne-am dori noi, nu putem să jucăm la infinit!