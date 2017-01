Plângeri grave ale unei gimnaste faţă de comportamentul antrenorilor români

Sursa: gsp.ro Foto: gsp.ro 04.01.2017 12:44

Asiana Peng, o fostă gimnastă în vârstă de 17 ani, a vorbit despre tratamentul de care a avut parte în timp ce se afla în cantonament la Izvorani.



După ce mama sa i-a acuzat pe cei de la Federaţia Română de Gimnastică de rasism la adresa fiicei ei şi i-a reclamat la DNA pe Bellu şi Bitang pentru abuz în serviciu, Asiana susţine că antrenorii le înfometau pe fete.



"Cât poţi să duci? Vorbeau urât, nu vă spun, că mă revolt iarăşi. N-am găsit răspunsul la modul lor de comportament. Îmi intrase în cap ideea să fug din cantonament, nu mai puteam îndura, dar îmi reveneam şi-mi spuneam că nu puteam lăsa totul baltă. Nu i-am spus niciodată mamei să vină să mă ia, doar la ultimul concurs, când m-au trimis în Franţa, după ce m-au anunţat că am rămas pe dinafara lotului, am sunat-o pe mama şi i-am spus că nu vreau să merg, pentru că şi atunci Adela Popa îşi bătea joc de mine şi vorbea cu subînţeles că n-o să mai fiu la lot. Eram dărâmată psihic, şi fizic, dat tot m-am comportat onorabil. Nu am nicio amintire plăcută din acel lot de la Izvorani, poate doar o prietenie ciudată cu o ciupercă, în faţa căreia îmi vărsam năduful.



De îndată ce am ajuns la Izvorani, am înţeles că nu mai sunt stăpână pe viaţa mea, că nu mai decid eu aproape în nicio problemă, că sunt a nimănui, o gimnastă fără drepturi, doar cu obligaţii: nu mai aveam părinţi, îi vedeam foarte rar şi nu aveam voie să le spun nimic, din ceea ce se întâmpla în sala de antrenament; nu mai aveam prieteni, pentru că îmi luau telefonul, îl controlau şi n-aveam nicio altă metodă de comunicare; nu mai aveam timpul meu, în care să fac ce vreau; iar alimentaţia lipsea, uneori, cu desăvârşire – aici am aflat că poţi să şi mori de foame, aici mi-am pierdut şi cunoştinţa, din lipsa hranei şi multe dintre noi ne-am lovit şi ne-am accidentat, pentru că eram ameţite de nemâncare", a povestit Asiana Peng pentru Ilfov Sport.



"Eu am început gimnastica la Deva cu Cristinel Micu, Luciana Rusan, apoi am trecut la doamna Olimpia, a urmat doamna Pia şi obligatoriu Adela Popa, în 2010, care îmi vorbea tare urât, iar comportamentul ei lăsa de dorit.



Eram mică, atunci, şi nu ştiam ce se întâmplă, de ce toate aceste vorbe grele, dar am avut noroc că am intrat pe mâna marii gimnaste Gina Gogean şi din nou a lui Cristinel Micu – ei m-au făcut gimnastă adevărată, cu ei alături anul 2012 a fost unul de excepţie" Asiana Peng