Rafael Nadal s-a calificat în finala Openului Australiei după un meci de 5 ore cu Grigor Dimitrov

Tenismenul spaniol Rafael Nadal (locul 9 în clasamentul mondial) a câştigat, vineri, meciul cu bulgarul Grigor Dimitrov (locul 15 ATP), scor 6-3, 5-7, 7-6 (5), 6-7 (4), 6-4, şi s-a calificat în finala Openului Australiei, de la Melbourne, primul turneu de Mare Şlem al anului.



Partida a durat 4 ore şi 56 de minute. În game-ul 8 al setului decisiv, Dimitrov a avut două mingi de break, dar Nadal a conservat serviciul şi a reuşit imediat break-ul. Per total, bulgarul a fost jucătorul mai agresiv, având aproape de două ori mai multe puncte direct câştigătoare decât spaniolul (raport 79-45).



Totodată, Dimitrov a comis 70 de erori neforţate, faţă de cele 43 ale lui Nadal. Rafael a servit 8 aşi şi a comis 3 duble greşeli. În urma acestui rezultat, bilanţul confruntărilor directe Nadal - Dimitrov a devenit 8-1 pentru spaniol.



"E greu să descriu în cuvinte acest meci. Grigor a jucat incredibil, a fost un meci deosebit. Sunt foarte fericit că am luat parte la acest spectacol, publicul a fost extraordinar şi le mulţumesc. A fost perioadă de neuitat pentru mine, aceste două săptămâni. Am avut momente mai puţin plăcute în ultima vreme şi e bine să revin. Mi-a fost greu şi la Roland Garros, când am fost nevoit să mă retrag. Recunosc că nu m-am gândit la o finală la Melbourne. Mă simt norocos şi fericit. Va fi ceva deosebit să joc o finală cu Roger. Ambii am avut probleme fizice în ultima vreme", a declarat Nadal după meci.



Rafael Nadal (30 de ani) va disputa cea de-a patra finală la Openul Australiei, reuşind să câştige trofeul în 2009. De cealaltă parte, Grigor Dimitrov (25 de ani) a înregistrat cel mai bun rezultat al carierei la Melbourne şi a pierdut abia primul meci al anului, după ce a câştigat turneul de la Brisbane.



În finala Openului Australiei, Rafael Nadal va juca împotriva elveţianului Roger Federer (35 de ani, locul 17 ATP), duminică, în jurul orei 10.30 (ora României). Bilanţul întâlnirilor directe este 23-11 în favoarea ibericului. Federer are patru titluri în palmares la Melbourne, ultimul în 2010.