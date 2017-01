Cristiano Ronaldo ar putea pleca de la Real Madrid; Ar fi cel mai scump transfer din istorie

Cu toate că are contract cu Real Madrid până in 2021, Cristiano Ronaldo ar putea pleca în China înainte de finalizarea contractului. Publicaţia "Don Balon" informează că atacantul va mai sta la formaţia madrilenă pana la jumătatea următorului sezon.



Preşedintele Realului, Florentino Perez, ar fi primit o ofertă foarte bună pentru starul portughez. Pe lânga aceste lucruri, Ronaldo ar putea înregistra cel mai mare salariu din lume, peste cel al lui Carlos Tevez, care a semnat şi el de curând tot cu o echipa din China (37 de milioane de euro pe sezon).



"Transferul acestuia va deveni cel mai scump din istoria fotbalului", notează jurnaliştii de la "Don Balon".



Cristiano Ronaldo a fost adus in 2009 de la formaţia antrenată în prezent de Jose Mourinho, Manchester United. De atunci, atacantul portughez, a jucat 370 de meciuri pentru Real, reuşind sa marcheze peste 300 de goluri. Suma sa pe piaţa transferurilor este estimată la 110 milioane de euro.