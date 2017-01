Simona Halep, Sorana Cîrstea şi Monica Niculescu, în turul 2 la Shenzhen

Sursa: digisport.ro Foto: frt.ro 02.01.2017 11:02

Simona Halep (25 de ani, 4 WTA) a obţinut prima victorie din 2017 şi s-a calificat în optimile de finală ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, după o victorie în trei seturi în faţa sârboaicei Jelena Jankovic, cu 6-1, 3-6, 6-3. Halep, a doua favorită a turneului, s-a impus după o oră şi 48 de minute şi are acum 7-1 în meciurile directe cu Jankovic. Jelena (31, ani, 54 WTA) a câştigat prima confruntare, în 2010, în primul tur la US Open, cu 6-4, 4-6, 7-5, dar apoi au urmat doar victorii ale româncei: 6-2, 3-6, 7-6 (3) în primul tur la Bruxelles în 2012, 4-6, 6-0, 7-5 în sferturi la Roma în 2013, 6-4, 2-6, 6-0 în optimi la Australian Open în 2014, 2-6, 7-5, 6-4 în finală la Indian Wells în 2015, 6-3, 6-4 în turul al doilea la Toronto în 2015, 6-1, 6-2 în semifinale la Cincinnati tot în 2015 şi acum la Shenzhen.



Simona Halep şi-a adjudecat clar primul set, cu 6-1, dar apoi a scăzut nivelul, iar Jankovic a arătat mai multă determinare în manşa secundă, reuşind să câştige setul cu 6-3. În decisiv, Jankovic a început cu break, dar Halep a revenit şi a preluat controlul jocului (2-1, 3-2). În gameul şase, pe serviciul sârboaicei, aceasta a cerut intervenţia medicului pentru o problemă la picior, când scorul era 30-30. După şapte minute de pauză, Halep a obţinut cele două puncte care i-au adus break-ul şi apoi s-a desprins la 5-2. Halep a luat setul cu 6-3 şi s-a calificat în optimi.



Halep şi-a asigurat un cec de 7.238 dolari şi 30 de puncte WTA, urmând să joace în optimi cu învingătoarea dintre chinezoaica Shuai Peng şi Katerina Siniakova (Cehia). În turul al doilea, Halep va juca cu învingătoarea din partida Peng Shuai - Katerina Siniakova.

Simona Halep, câştigătoarea titlului la simplu la Shenzhen în 2015, va juca şi la dublu, alături de Monica Niculescu (favoritele numărul patru). În urmă cu un an, Simona Halep nu a evoluat în prima săptămână, întrucât s-a retras de la Brisbane şi, astfel, nu are niciun punct de apărat la Shenzhen. Românca va trebui însă să ajungă cel puţin în finală, în China, dacă nu vrea să piardă puncte până la Australian Open. În condiţiile în care a anunţat că nu va juca un alt turneu în săptămâna premergătoare celui de la Melbourne, ea va trebui să-şi apere la Shenzhen şi cele 180 de puncte câştigate în 2016 la Sydney (turneu Premier), acolo unde a ajuns până în semifinale.



Sorana Cîrstea a acces în optimile turneului WTA de la Shenzhen, dotat cu premii totale de 626.750 de dolari, după ce a învins-o în primul tur pe Kristina Kucova (Slovacia), 6-3, 4-6, 6-4. Cîrstea (79 WTA) s-a impus după un meci dramatic, de două ore şi 18 minute, în faţa unei adversare aflate cu două locuri mai jos în ierarhia mondială a jucătoarelor. Românca a avut 3-0 în decisiv, apoi s-a văzut condusă cu 4-3, însă a reuşit să revină. Ea a obţinut un cec de 4.928 de dolari şi 30 de puncte WTA. Sorana va juca în optimi cu învingătoarea dintre poloneza Agnieszka Radwanska, locul 3 WTA şi principala favorită, şi chinezoaica Ying-Ying Duan (104 WTA).



Monica Niculescu, locul 38 WTA şi favorită N.7, s-a calificat în optimi de finală la Shenzhen, după ce a trecut de Kai-Ling Zhang (China), locul 134 WTA şi beneficiara unui wild card, la capătul a trei seturi, 5-7, 6-1, 6-3. Niculescu va întâlni în optimi o altă reprezentantă a Chinei, Qiang Wang (72 WTA), care a dispus de rusoaica Evghenia Rodina (86 WTA) în urma a două seturi, 6-2, 6-3.



În ultimul tur al calificărilor de la Shenzhen, Ana Bogdan (130 WTA) a fost învinsă de sârboaica Nina Stojanovic, 7-6 (5), 4-6, 4-6, dar a fost primită pe tabloul principal după retragerea unei concurente calificate.