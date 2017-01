Cele mai importante transferuri de fotbalişti din această iarnă

11.01.2017 10:25

Fereastra de transferuri din această iarnă, în principalele campionate europene, urmează să se deschidă pe 1 ianuarie 2017 şi să se închidă în ultima zi a primei luni a noului an.



Anumite mutări importante au fost însă deja perfectate, iar cei mai activi au fost chinezii, care nu s-au sfiit să arunce cu banii pentru jucători de tipul Oscar sau Carlos Tevez.



UPDATE // Până pe 11 ianuarie 2017 au fost perfectate următoarele transferuri:



Julian Draxler (23 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Wolfsburg la PSG, pentru 42 de milioane de euro. A semnat pe 4 ani şi va încasa 10 milioane pe sezon.



Oscar (25 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Chelsea la Shanghai SIPG, pentru 60 de milioane de euro



Carlos Tevez (32 de ani, atacant) - de la Boca Juniors la Shanghai Shenhua, pentru 10,5 milioane de euro



Riechedly Bazoer (20 de ani, mijlocaş defensiv) - de la Ajax la Wolfsburg, pentru 12 milioane de euro



Denis Alibec (25 de ani, atacant) - de la Astra Giurgiu la Steaua, pentru 2,04 milioane de euro.



Thomas Delaney (25 de ani, mijlocaş central) - de la FC Copenhaga la Werder Bremen, pentru 2 milioane de euro.



Stevan Jovetic (27 de ani, atacant) - transferat definitiv de Inter pentru 13,5 milioane de euro, după ce a fost împrumutat în ultimele 18 luni de la Manchester City.



Hernani (22 de ani, mijlocaş defensiv) - de la Atletico Paranaenese la Zenit, pentru 8 milioane de euro.



Joey Barton (34 de ani, mijlocaş central) - de la Rangers la Burnley. A revenit la Burnley după ce şi-a reziliat contractul cu scoţienii.



Marco Van Ginkel (24 de ani, mijlocaş ofensiv) - a semnat un nou contract cu Chelsea, valabil până în 2019, iar londonezii i-au prelungit împrumutul la PSV Eindhoven până la finalul sezonului.



Michel Bastos (33 de ani, extremă) - la Palmeiras, liber de contract după despărţirea de Sao Paulo. A semnat pe două sezoane.



Cheick Diabate (28 de ani, atacant) - împrumutat de Osmanlispor la FC Metz până la finalul sezonului.



Bogdan Vătăjelu (23 de ani, fundaş lateral) - de la CSU Craiova la Sparta Praga, pentru 1,3 milioane de euro.



Lovre Kalinic (26 de ani, portar) - de la Hajduk Split la Gent, pentru 3 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Megirim Mavraj (30 de ani, fundaş central) - de la Koln la Hamburg, pentru 1,8 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Oussama Assaidi (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - liber de contract, a semnat cu Twente până în 2019.



Andrey Lunev (25 de ani, portar) - de la FK Ufa la Zenit, pentru 3,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Juan Sebastian Veron (41 de ani, mijlocaş central) - a revenit la Estudiantes la Plata la doi ani după retragere. A semnat până în iunie 2018.



Ibragim Tsallagov (26 de ani, fundaş dreapta) - de la Krylya Sovetov Samara la Zenit, pentru 400.000 de euro. A semnat până în 2020.



Artur Jendrzejczyk (29 de ani, fundaş stânga) - de la FC Krasnodar la Legia Varşovia, pentru 1 milion de euro. A semnat până în 2021.



Renan (27 de ani, portar) - de la Avai la Ludogorets. A venit liber de contract.



Milan Jevtovic (23 de ani, atacant) - împrumutat de Antalyaspor la Rosenborg până la finalul sezonului.



Goncalo Paciencia (22 de ani, atacant) - împrumutat de FC Porto la Rio Ave până la finalul sezonului.



Helibelton Palacios (23 de ani, fundaş dreapta) - de la Deportivo Cali la Club Brugge. A semnat până în 2020.



Vinicius (23 de ani, atacant) - de la Palmeiras la Adanaspor. A semnat până în 2019.



Jakob Haugaard (24 de ani, portar) - împrumutat de Stoke la Wigan până la finalul sezonului.



Charles Itandje (34 de ani, portar) - de la Gaziantepspor la Adanaspor. A venit liber de contract.



Lex Immers (30 de ani, mijlocaş) - de la Cardiff la FC Bruges, liber de contract. A semnat până în 2018.



Sefa Yilmaz (26 de ani, atacant) - de la Trabzonspor la Gaziantepspor, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Martin Cauteruccio (29 de ani, atacant) - de la San Lorenzo la Cruz Azul, pentru 4,5 milioane de euro. A semnat până în 2019.



Hugo Vieira (28 de ani, atacant) - de la Steaua Roşie la Yokohama Marinos, pentru 500.000 de euro.



Colin Kazim-Richards (30 de ani, atacant) - de la Coritiba la Corinthians, pentru 300.000 de euro. A semnat până în 2019.



Danilo Neco (30 de ani, mijlocaş) - de la Aktobe la Seongnam, liber de contract.



Cesare Bovo (33 de ani, fundaş) - de la Torino la Pescara, liber de contract. A semnat până în 2018.



Nordi Mukiele (19 ani, fundaş) - de la Laval la Montpellier, pentru 1,5 milioane euro. A semnat până în 2022.



Albert Rusnak (22 de ani, mijlocaş) - de la Groningen la Real Salt Lake, pentru 2,5 milioane de euro.



Jacob Rasmussen (19 ani, fundaş) - de la St. Pauli la Rosenborg. A semnat până în 2021.



Morgan Fox (23 de ani, fundaş) - de la Charlton Athletic la Sheffield Wednesday, pentru 800.000 de euro.



Lewis Page (20 de ani, fundaş) - de la West Ham la Charlton Athletic. A semnat până în 2019.



Pedro Chirivella (19 ani, mijlocaş) - de la Liverpool la Go Ahead Eagles, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Jordan Remacle (29 de ani, extremă) - de la Royal Amberes la Charleroi, liber de contract. A semnat până la finalul sezonului.



Hamdi Harbaoui (32 de ani, atacant) - de la Anderlecht la Charleroi, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Daniel Opare (26 de ani, fundaş) - de la Augsburg la Lens, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Tomas Hajek (25 de ani, fundaş) - de la Zlin la Viktoria Plzen. A semnat până în 2020.



Markus Henriksen (24 de ani, mijlocaş) - de la AZ Alkmaar la Hull, pentru 5,3 milioane de euro. A semnat până în 2019



Greg Halford (32 de ani, fundaş) - de la Rotherham la Cardiff, pentru o sumă confidenţială. A semnat până în 2018



Igor Vetokele (24 de ani, mijlocaş) - de la Charlton la St. Truiden, împrumut până la finalul sezonului



Frances Teddy Chevalier (29 de ani, atacant) - de la Lens la Kortrijk, pentru o sumă confidenţială. A semnat până în 2019



Aleman Johannes Flum (29 de ani, mijlocaş) - de la Eintracht la St. Pauli pentru o sumă confidenţială. A semnat până în 2018



Matej Mitrovic (23 de ani,fundaş) - de la Rijeka la Beşiktaş, pentru 4.2 milioane de euro. A semnat până în 2020



John Obi Mikel (29 de ani, mijlocaş) - de la Chelsea, la Tianjian Teda, liber de contract. A semnat pe 3 sezoane - DETALII



Chikashi Masuda (31 de ani, mijlocaş) - de la Ulsan Hyunday la Sharjah FC



Allano (21 de ani, mijlocaş) - împrumutat de la Cruzeiro la Estoril, până la finalul sezonului.



Jake Forster-Caskey (22 de ani, mijlocaş) - de la Brighton la Charlton. A semnat până în 2019.



Jaroslav Mihalik (22 de ani, mijlocaş) - împrumutat de la Slavia Praga la MKS Cracovia, până la finalul sezonului.



Richard Guzmics (29 de ani, fundaş) - de la Wisla Cracovia la Yanbian Funde.



Nemanja Gudelj (25 de ani, mijlocaş) - de la Ajax Amsterdam la Tianjin Teda, pentru şase milioane de euro. A semnat până în 2019.



Zakaria Labyad (23 de ani, mijlocaş) - a semnat cu Utrecht până în 2020. Era liber de contract din august, după despărţirea de Sporting Lisabona.



Isaac Thelin (24 de ani, atacant) - împrumutat până în vară de Anderlecht de la Bordeaux, cu opţiune de cumpărare.



Cephas Malele (22 de ani, atacant) - împrumutat de Varzim la Palermo, până la finalul sezonului.



Giammario Piscitella (23 de ani, atacant) - împrumutat de Prato la Roma, până la finalul sezonului.



Tomas Mejias (27 de ani, portar) - împrumutat de Rayo de la Middlesbrough, până la finalul sezonului.



Foued Kadir (33 de ani, mijlocaş) - de la Getafe la Alcorcon. A semnat până în 2018.



Sam Johnstone (23 de ani, portar) - împrumutat de Aston Villa de la Manchester United, până la finalul sezonului.



Carlos Strandberg (20 de ani, atacant) - de la CSKA Moscova la FC Bruges, pentru 1 500 000 de euro. A semnat până în 2021.



Julien De Sart (22 de ani, mijlocaş) - împrumutat de Middlesbrough la Derby, până la finalul sezonului.



Daniel Chima Chukwu (25 de ani, atacant) - de la Shanghai Shenxin la Legia Varşovia. A semnat până în 2019.



Ademola Lookman (19 ani, atacant) - de la Charlton Athletic la Everton pentru 12,9 milioane. A semnat până în 2021.



Andrea Beghetto (22 de ani, mijlocaş stânga) - de la SPAL la Genoa, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Leonardo Morosini (21 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Brescia la Genoa pentru 2,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Kevin Berigaud (28 de ani, atacant) - împrumutat de Montpellier la Angers până la finalul sezonului cu opţiune de cumpărare.



Jonathan Bamba (20 de ani, atacant) - împrumutat de Saint-Etienne la Angers până la finalul sezonului.



Emrah Bassan (24 de ani, mijlocaş) - împrumutat de Galatasaray la Fortuna Sittard până la finalul sezonului.



Ivan Gonzalez (28 de ani, fundaş central) - transferat liber de contract de Alcorcon.



Milan Djuric (26 de ani, atacant) - de la Cesena la Bristol City pentru 1,8 milioane de euro.



Piti (35 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Rayo Vallecano la AEL Limassol. A venit liber de contract şi a semnat până în 2018.



Nelson Valdez (33 de ani, atacant) - de la Seattle Sounders la Cerro Porteno. A venit liber de contract.



Adalberto Penaranda (19 ani, atacant) - împrumutat de Watford la Malaga până la finalul sezonului.



Clement Lenglet (21 de ani, fundaş central) - de la Nancy la Sevilla pentru 5 milioane de euro.



Lee Grant (33 de ani, portar) - de la Derby County la Stoke City. Cumpărat definitiv pentru 1,5 milioane de euro, după ce a fost îmrpumutat în prima parte a sezonului.



Timothee Kolodziejczak (25 de ani, fundaş) - de la Sevilla la Borussia Monchengladbach, pentru 7,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Lazaros Lamprou (19 ani, atacant) - de la Iraklis la PAOK Salonic. A semnat până în 2020.



Samuel Kalu (19 ani, extremă) - de la Trencin la Gent. A semnat până în 2020.



Mihai Răduţ (26 de ani, mijlocaş) - de la Hatta la Lech Poznan. A semnat până în vară, cu opţiune de prelungire pe 3 ani.



Alberto Cerri (20 de ani, atacant) - de la Juventus la Pescara, sub formă de împrumut până la finalul sezonului.



Rudy Gestede (28 de ani, atacant) - de la Aston Villa la Middlesbrough pentru 7,1 milioane de euro. A semnat până în 2020.



Juan Iturbe (23 de ani, extremă) - de la Roma la Torino. Împrumut cu opţiune de transfer definitiv.



Bartosz Bereszynski (24 de ani, fundaş dreapta) - de la Legia la Sampdoria, pentru 2 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Oleksandr Karavaev (24 de ani, mijlocaş dreapta) - de la Şahtior la Fenerbahce. Împrumut până la finalul sezonului.



Joao Pereira (32 de ani, fundaş dreapta) - de la Sporting la Trabzonspor. A venit gratis şi a semnat până la finalul sezonului.



Emmanuel Mas (27 de ani, fundaş stânga). De la San Lorenzo la Trabzonspor, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat până în 2020.



Max Besuschkow (19 ani, mijlocaş central) - de la Stuttgart la Eintracht Frankfurt, pentru 100.000 de euro. A semnat până în 2020.



Nadson (27 de ani, mijlocaş ofensiv) - de la Parana la Chapecoense. A venit liber de contract.



Rossi (23 de ani, extremă) - de la Goias la Chapecoense. A venit liber de contract.



Douglas Grolli (27 de ani, Cruzeiro) - împrumutat de la Cruzeiro de Chapecoense pentru un sezon.



Axel Witsel (27 de ani, mijlocaş central) - de la Zenit la Tianjin Quanjian pentru 20 milioane de euro. A semnat pe trei ani şi va încasa 18 milioane de euro pe sezon.



Onyinye Ndidi (20 de ani, mijlocaş central) - de la Genk la Leicester City pentru 17,6 milioane de euro. A semnat până în 2022.



Ethan Horvath (21 de ani, portar) - de la Molde la Club Brugge. A semnat până în 2021.



Alberto Aquilani (32 de ani, mijlocaş central) - împrumutat de Sassuolo de la Pescara până la finalul sezonului.



Guglielmo Stendardo (35 de ani, fundaş central) - de la Atalanta la Pescara. Transferat gratis, a semnat până în iunie 2018.



Tomas Rincon (28 de ani, mijlocaş defensiv / fundaş dreapta) - de la Genoa la Juventus Torino, pentru 8 milioane de euro, plătibili în 3 rate. A semnat un contract până în 2020.



Ryan Babel (30 de ani, atacant) - la Beşiktaş Istanbul, liber de contract după despărţirea de Deportivo La Coruna.



Stevan Jovetic (27 de ani, atacant) - împrumutat de la Inter de Sevilla, până la finalul sezonului, cu clauză de transfer definitiv în valoare de 14 milioane de euro.



Martin Demichelis (36 de ani, fundaş central) - liber după ce şi-a reziliat contractul cu Espanyol.



Sandro (27 de ani, mijlocaş) - De la QPR la Antalyaspor. A semnat până în 2020.



Yohan Mollo (27 de ani, extremă) - de la Krylya Samara la Zenit pentru 3 milioane de euro. A semnat până în 2020.



Cristian Ramirez (22 de ani, fundaş stânga) - de la Ferencvaros la FC Krasnodar, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat până în 2021.



Nathan Byrne (24 de ani, fundaş dreapta) - împrumutat de la Wigan de Charlton până la finalul sezonului.



Sebastian Polter (25 de ani, atacant) - de la QPR la Union Berlin. A semnat până în 2020.



Vittorio Parigini (20 de ani, extremă) - împrumutat de la Torino de Bari până la vară cu opţiune de cumpărare.



Renan Bressan (28 de ani, mijlocaş ofensiv) - liber de contract după ce a reziliat cu APOEL.



Mathieu Bodmer (34 de ani, mijlocaş) - liber de contract după ce şi-a reziliat contractul cu Nice.



Cohen Bramall (20 de ani, fundaş) - de la Hednesford Town la Arsenal, cu care a semnat primul contract de profesionist



Adam Kwarasey (29 de ani, portar) - de la Rosenborg la Brondby. A semnat până în decembrie 2020.



Lucas Melano (23 de ani, atacant) - împrumut de Portland Timbers la Belgrano, până la finalul sezonului.



Martin Odegaard (18 ani, mijlocaş) - de la Real Madrid la Heerenven, sub formă de împrumut până în vara anului 2018



Jon Toral (21 de ani, mijlocaş) - a revenit la Arsenal, care i-a încheiat mai rapid împrumutul la Granada, care era iniţial până la finalul acestui sezon.



Fallou Diagne (fundaş, 27 de ani) - împrumutat de Werder Bremen la Metz, până în vara lui 2018.



Guido Burgstaller (27 de ani, atacant) - de la Nurnberg la Schalke 04, pentru 1,5 milioane de euro. A semnat până în 2020.



Bejamin Mokulu (27 de ani, atacant) - de la Avellino la Frosinone, sub formă de înmprumut până la finalul sezonului, cu opţiune de cumpărare.



Fausto Rossi (26 de ani, mijlocaş) - de la Juventus la Trapani, liber de contract. A semnat până la finalul sezonului.



Nikola Storm (22 de ani, extremă) - împrumutat de la Club Brugge de Leuven, până la finalul sezonului.



Chiro N'Toko (28 de ani, fundaş central) - de la Cambuur la NAC Breda. A venit liber şi a semnat până în 2018.



Stefan Silva (26 de ani atacant) - de la Sundsvall la Palermo. A semnat până în vara lui 2021 şi a costat 800.000 de euro



Vagner da Silva (30 de ani, portar) - de la Mouscron la Boavista. A venit sub formă de împrumut până la finalul sezonului



Diego Lopes (22 de ani, atacant) - de la Benfica la Panetolikos, până în iunie 2018



Alberto Gilardino (34 de ani, atacant) - de la Empoli la Pescara, a semnat până la vară, cu opţiune de prelungire pe un an



Moryke Fofana (25 de ani, mijlocaş) - de la Lorient la Konyaspor. A venit liber de contract



Deivydas Matulevicius (27 de ani, atacant) - de la Botoşani la Mouscron. A venit liber de contract şi a semnat până la finalul stagiunii.



Nathan Kabasele (22 de ani, atacant) - de la Anderlecht la Mouscron. A venit sub formă de împrumut până în vara lui 2017



Felipe Melo (33 de ani, mijlocaş) - de la Internazionale Milano la Palmeiras. A semnat un contract pe 3 sezoane.



Nathan Ake (21 de ani, fundaş) - de la Bournemouth la Chelsea, după ce Antonio Conte a decis să îi întrerupă împrumutul;