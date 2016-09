Torţa în stil olimpic dedicată alergării pentru pace revine în Moldova

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.09.2016 21:20

În prioada 10-15 septembrie 2016 în Republica Moldova se va desfăşura ştafeta internaţională cu torţe în stil olimpic Peace Run – Alergarea pentru Pace.



Ştafeta va avea un traseu de 565 km şi va trece prin câteva zeci de localităţi din republică. La acest eveniment cultural-sportiv vor lua parte alergători din Austria, Croaţia, Franţa, Marea Britanie, România, Serbia, Slovacia, Ucraina, Belarus ş.a.



Peace Run – Alergarea pentru Pace este cea mai lungă ştafetă din lume. Specificul ei constă în transmiterea unei făclii aprinse – simbol al aspiraţiei omenirii pentru o viaţă în pace şi armonie.



Oricine împărtăşeşte acest ideal poate participa la alergare. Transmiţând torţa din mână în mână, de la inimă la inimă, din oraş în oraş şi din ţară în ţară, participanţii din toată lumea promovează mesajul prieteniei şi înţelegerii.



Anul acesta Alergarea se va desfăşura în 100 de ţări de pe toate continentele. Peace Run (cunoscută sub denumirea World Harmony Run între 2005 şi 2012) se organizează începând din 1987.



Fondatorul alergării este Sri Chinmoy /Şri Cinmoi/, (1931-2007), binecunoscut vizionar al păcii, om de artă prolific, sportiv şi promotor al modului de viaţă sănătos. Acest eveniment are caracter non-politic şi non-profit, scopul fiind de a arăta că năzuinţa pentru pace este comună tuturor oamenilor.



Echipa de bază este compusă din voluntari, alergători profesionişti şi amatori, care în timpul lor liber aleargă pe cont propriu în diferite ţări.



Alergătorii vizitează localităţi, şcoli, organizaţii din toate sferele, demnitari şi atleţi, pentru încurajare şi susţinere, şi vor stimula astfel lucrul în echipă şi pacea în vieţile noastre de zi cu zi. Unul sau două vehicule urmează echipele de alergători în timp ce aceştia poartă zilnic torţa din oraş în oraş.



Fiecare alergător acoperă zilnic între 10 şi 30 km. Mesajul simplu al Alergării – „Fă primul pas!” – a inspirat milioane în întreaga lume. Până în prezent, la acest eveniment global au luat parte mai bine de 5 milioane de oameni din peste 150 de ţări şi teritorii – în Europa, Asia, America de Nord şi de Sud, Africa şi Australia.



De-a lungul anilor, torţa păcii a fost transmisă multor personalităţi cu renume mondial, printre care regina Elizabeta a II-a, preşedinţii Mihail Gorbaciov şi Nelson Mandela, Maica Tereza, Papa Ioan Paul al II-lea, Dalai Lama, Prinţesa Diana, Carl Lewis, Arnold Schwarzenegger, Serghei Bubka, Tatiana Lebedeva, Nicolai Valuev, Boris Grebenşikov, Paul MacCartney etc., iar din ţara noastră: Ninela Caranfil, Ion Raţă, Nicolae Juravschi, Larisa Popova, Iaroslav Muşinschi, Ion Luchianov…



În 1996 cosmonautul Ghennadi Strekalov a dus torţa păcii în cosmos, pe staţia orbitală MIR, şi a transmis-o astronauţilor americani, iar în 2008 făclia a ajuns la Polul Nord.



Tradiţional, startul festiv al Alergării pentru Pace se organizează la sediul ONU din New York. De la flacăra comună aici se aprind torţele destinate altor 5 continente. Ulterior pe fiecare continent se dă start ştafetei. Etapa europeană a început pe 24 februarie la Porto (Portugalia) şi va finisa pe 8 octombrie, la Roma (Italia), după ce torţa va străbate 46 de ţări.



Moldoveanul Vladimir Salnicov va parcurge întregul itinerar, de la început până la încheierea Ştafetei. În Republica Moldova, Alergarea se organizează începând din 1991 şi anul acesta va sărbători a 25-a aniversare în ţara noastră.



Torţa aprinsă va fi preluată de la Ucraina (Otaci) şi va trece prin oraşele Soroca (10.09), Floreşti, Ghindeşti, Orhei (11.09) Criuleni, Vadul lui Vodă, Chişinău (12.09), Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol (13.09), Slobozia, Pervomaisc, Dnestrovsc, Ştefan Vodă (14.09), Căuşeni, Cimişlia (15.09). Distanţa totală acoperită va fi de 565 km.



Pe 12 septembrie, alergătorii pentru pace vor ajunge la Chişinău. La ora 18:00, lângă monumentul lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, va avea loc o ceremonie de întâlnire a echipei internaţionale, la care vor participa personalităţi din viaţa culturală şi sportivă a ţării.



Peace Run se organizează cu susţinerea Ministerului Educaţiei, Federaţiei de Atletism din Republica Moldova, a consiliilor raionale şi primăriilor de pe traseu.