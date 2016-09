Pep Guardiola şi Jose Mourinho se întâlnesc pentru prima dată în Campionatul Angliei

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 09.09.2016 14:17

Un nou episod al întâlnirilor dintre Pep Guardiola şi Jose Mourinho este aproape, cei doi fiind adversari în acest weekend în derby-ul oraşului Manchester. Meciul îi găseşte pe rivali în topul celor mai bine plătiţi antrenori din lume.



Managerul catalan e primul la acest capitol: câştigă nu mai puţin de 19 milioane de euro pe sezon pe banca "cetăţenilor", în timp ce "The Special One" se poate lăuda cu "doar" 16milioane de euro anual pe Old Trafford.



Topul este completat de Carlo Ancelotti (15), Arsene Wenger (10), Zinedine Zidane (9,5), Jurgen Klopp (8,2), Antonio Conte (7,8), Luis Enrique (7), Ronaldo Koeman (7) şi Mauricio Pochettino (6,6).



Cei doi super tehnicieni s-au duelat până acum de 16 ori în carieră, catalanul având un avantaj considerabil: s-au înregistrat 7 victorii ale echipelor conduse de Guardiola, 3 ale celor conduse de Mourinho şi 6 egaluri.



Cel mai important succes obţinut de portughez a venit în semifinalele UEFA Champions League (2009-2010), atunci când Inter a trecut de Barcelona, cu 3-1. În reur, catalanii s-au impus cu 1-0, dar italienii au mers mai departe şi au câştigat şi trofeul.



De partea cealaltă, Guardiola se poate lăuda cu celebra "manita" din noiembrie 2010, atunci când gruparea "blaugrana" s-a impus cu 5-0. "Sunt mândru că toată lumea a văzut ce fotbal jucăm", declara atunci Pep.



Oamenii cheie din derby



Zlatan Ibrahimovic nu a avut nevoie de timp de acomodare pe Old Trafford: a marcat 4 goluri în primele 4 meciuri, după transferul de la PSG. O ameninţare în jocul aerian pentru fundaşii lui City, poate fi decisiv în orice meci. Venirea lui a fost considerată un pariu, iar dacă va marca în derby se poate spune că e unul câştigat.



De cealaltă parte, venirea lui Guardiola i-a dat mult mai mult spaţiu de joc lui Sterling, care a devenit unul dintre cei mai importanţi oameni din echipă, Guardiola având încredere totală în el.



Cel mai mare absent al derby-ului este cu siguranţă Kun Aguero, cel care a fost suspendat de federaţia engleză, după ce şi-a lovit cu cotul în figură un adversar în partida cu West Ham, câştigată cu 3-1.



Echipele probabile



City (4-2-3-1): Bravo - Zabaleta, Stones, Otamendi, Clichy - De Bruyne, Fernandinho - Silva, Sterling, Nolito - Ihenacho



United (4-2-3-1): De Gea - Valencia, Bailly, Blind, Shaw - Fellaini, Pogba - Mata, Rooney, Martial - Ibrahimovic





Rezultatele din ultimele 5 partide:



20 martie, 2016, Premier League: Manchester City - Manchester United 0-1



25 octombrie, 2015, Premier League: Manchester United - Manchester City 0-0



12 aprilie, 2015, Premier League: Manchester United - Manchester City 4-2



2 noiembrie, 2014, Premier League: Manchester City - Manchester United 1-0



24 martie, 2014, Premier League: Manchester United - Manchester City 0-3.



Acesta este episodul cu numărul 148 al derby-ului. Până acum s-au înregistrat 43 de succese ale lui City, 58 de victorii pentru United şi 46 de remize.



Meciul dintre Manchester United şi Manchester City se va disputa sâmbătă, de la ora 14:30. Partida le găseşte pe cele două rivale cu punctaj maxim, după primele 3 etape.