​Angelique Kerber a detronat-o pe americanca Serena Williams de la şefia tenisului feminin mondial

Sursa: digisport.ro Foto: usopen.org 09.09.2016 09:41

Angelique Kerber, care a detronat-o pe americanca Serena Williams de la şefia WTA, a declarat că mereu şi-a dorit să fie numărul 1 mondial, subliniind că este un mare motiv de mândrie să fie a doua germană care reuşeşte acest lucru după Steffi Graf.



"Este un sentiment incredibil, mereu a fost visul meu să fiu numărul 1 mondial, dar am încercat să nu mă gândesc prea mult la asta în ultimele săptămâni. Este o seară pe care nu o voi uita curând.



Să fiu a doua germană număr 1 mondial după Steffi Graf este un mare motiv de mândrie. Sâmbătă joc a treia finală de Grand Slam în acest sezon, aşa că nu am niciun motiv să schimb ceva. Am încredere în mine şi în jocul meu", a declarat Kerber, conform Le Figaro.



Germana Angelique Kerber, în vârstă de 28 de ani, devine de luni noul număr mondial, ea fiind şi în finală la US Open, după victoria în faţa danezei Carolinei Wozniacki, scor 6-4, 6-3.



Ea devine prima jucătoare germană lider WTA după Steffi Graf în 1997.



Kerber a profitat de eşecul americancei Serena Williams, învinsă de sportiva cehă Karolina Pliskova în semifinale.



Serena Williams era liderul clasamentului mondial din 18 februarie 2013.