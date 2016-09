Microbiştii moldoveni vor putea vedea trofeul Ligii Campionilor la doar câteva sute de kilometri

Iaşi, pe 13 septembrie, în faţa Palatului Culturii, între 12:30 şi 20:00

Bacău, pe 14 septembrie, Strada Republicii 185 (în parcarea magazinului Dedeman), între 15:00 şi 22:00

Bucureşti în: 17 septembrie, în piaţa George Enescu, între 10:00 şi 22:00;

18 septembrie, în Băneasa Shopping City (în zona fântânii interioare), între 11:00 şi 22:00.

Suporterii din Republica Moldova vor putea admira din nou trofeul Ligii Campionilor, aşa cum au făcut-o şi în 2013, trecând Prutul.Cupa va fi adusă în România de francezul Claude Makelele, fostul mijlocaş al lui Real Madrid, Chelsea şi PSG, ambasador oficial al ai UEFA Champions League Trophy Tour în România, alături de Miodrag Belodedici, singurul român care a câştigat de două ori trofeul, cu Steaua Bucureşti în 1986 şi Steaua Roşie Belgrad în 1991."UEFA Champions League mi-a oferit două victorii majore în timpul carierei mele şi mă bucur mult că pot retrăi aceste momente excepţionale cu ocazia noii ediţii Trophy Tour. Este timpul să transmitem mai departe excelenţa sportivă tinerelor generaţii şi să promovăm în continuare fotbalul la cele mai înalte standarde", a declarat Belodedici."Am început să joc fotbal pe vremea când eram copil şi locuiam în Congo, ţara mea natală. De atunci, fotbalul a devenit viaţa mea şi mi-a oferit tot ceea ce am visat vreodată. A trebuit însă să muncesc din greu şi să fac sacrificii mari pentru a atinge acest nivel de performanţă. Şi, pentru că vorbim despre performanţă sportivă, cred că nu există o competiţie mai importantă decât UEFA Champions League. Toţi jucătorii visează să ridice mult râvnitul trofeu, iar eu mă număr printre cei norocoşi care au făcut asta. Sunt bucuros să am ocazia de a ţine din nou trofeul în mâini şi de a împărtăşi cu publicul român acest sentiment minunat şi sunt nerăbdător să împărtăşim impresii despre noul sezon UEFA Champions League cu ocazia acestui eveniment”, a spus şi Makelele, campion al Europei cu Real Madrid, în 2002.Turneul a vizitat până acum 37 de oraşe din 16 ţări europene, şi a fost văzut de peste 600 000 de fani, care au făcut peste 190 000 de poze cu trofeul.În acest an, Trophy Tour vine cu un format nou: un muzeu de fotbal pe roţi, un spaţiu de distracţie şi excelenţă sportivă pe două etaje. La primul nivel, vizitatorii au posibilitatea de a juca un meci virtual împotriva legendelor UEFA, iar apoi pot urca la balconul special amenajat, unde se pot fotografia alături de marele trofeu.Trofeul poate fi văzut în România între 13 şi 18 septembrie, în trei oraşe: Iaşi, Bacău şi Bucureşti.UNDE POATE FI ADMIRAT TROFEUL UCL