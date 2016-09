Formula 1 va intra într-o nouă eră din 18 septembrie; Investiţii de miliarde de dolari şi accesul competiţiei în SUA

Sursa: digisport.ro Foto: formula1.com 08.09.2016 13:10

Grupul Liberty Media, patronat de miliardarul şi magnatul american al comunicaţiilor John Malone, a preluat controlul Formulei 1, punând capăt mai multor ani de incertitudine privind viitorul celui mai important campionat automobilistic al planetei.



Chase Carey, până în prezent vicepreşedinte al companiei "21st Century Fox", care aparţine magnatului media Rupert Murdoch, va prelua conducerea Formula One Management, organismul care gestionează Formula 1, cu titlu de preşedinte. Bernie Ecclestone,considerat "părintele" Formulei 1 moderne, va rămâne director executiv (CEO), conform termenilor acordului anunţat miercuri, precizează AFP.



Într-o primă fază, Liberty Media va prelua o participaţie de 18,7% pentru 761 milioane dolari în cadrul Formula One, după care va achiziţiona în totalitate holdingul Delta Tocp, prin intermediul căruia fondul de investiţii CVC Parteners controlează Formula 1.



În total, Libery Media va investi 4,4 miliarde dolari, valoarea Formula One fiind evaluată în cadrul acestei operaţiuni la aproximativ 8 miliarde dolari.



Această tranzacţie pune capăt mai multor ani de speculaţii legate de gestiunea Campionatului Mondial de Formula 1, administrat într-o manieră cvasi-dictatorială de Bernie Ecclestone. Britanicul, în vârstă de 85 ani, a reuşit să rămână însă în continuare la cârmă şi a salutat miercuri "sosirea Liberty Media şi a lui Chase Carey în cadrul Formula One".



"Sunt un mare admirator al Formulei 1, o franciză sportivă unică, ce atrage sute de milioane de fani în fiecare sezon, în întreaga lume. Văd mari oportunităţi pentru a ajuta Formula 1 să continue să se dezvolte pentru binele sportului, al fanilor, a echipelor şi a investitorilor", a precizat noul preşedinte Chase Carey într-un comunicat.



Sosirea capitalului american ar putea duce şi la o creştere a imaginii Formulei 1 în Statele Unite, unde nu a reuşit să se impună până acum în faţa altor competiţii ale sportului cu motor, precum NASCAR sau IndyCar.



Prima cursă din această nouă eră va fi cea din Marele Premiu din Singapore, programată în etapa a 15-a a sezonului de Formula 1 din 18 septembrie.