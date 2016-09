Simona Halep şi Serena Williams se întâlnesc în această noapte la US Open

Sursa: digisport.ro Foto: usopen.org 07.09.2016 16:14

Confruntarea Simona Halep - Serena Williams, din sferturi de la US Open, e văzută de mulţi drept o adevărată finală. Specialiştii o consideră pe sportiva de peste Ocean marea favorită a întâlnirii, jocul său la Flushing Meadows fiind unul remarcabil.



În ciuda faptului că se află probabil în cel mai bun moment al carierei, Simona Halep a fost ghinionistă la tragerea la sorţi. Ea a alunecat până pe locul 5 WTA înainte de competiţie şi, ca atare, erau şanse mari să întâlnească încă din sferturi una din ocupantele primelor două poziţii în ierarhia WTA.



Sorţii au făcut ca pe traseu să dea atât de devreme chiar peste Serena, despre care nu se ştia în ce formă se află, având în vedere că a lipsit în ultima perioadă, acuzând unele dureri. Numărul 1 mondial a revenit însă mai puternică decât oricând sezonul acesta şi nu a cedat încă set la US Open. Mai mult, ea nu şi-a pierdut încă serviciul, oferindu-le adversarelor o singură oportunitate de break.



Ca atare, cum era de aşteptat, specialiştii o văd pe Serena (care a bătut recordul all-time de victorii în Era Open, ajungând la borna 308) mare favorită în disputa de miercuri: are o cotă de 1,24. De partea cealaltă, cine mizează pe un succes al Simonei are ocazia să câştige de patru ori suma investită.



În stabilirea acestui raport de forţe a stat, fără îndoială, nu doar forma de moment a Serenei, ci şi background-ul întâlnirilor directe dintre cele două. În 8 confruntări directe, campioana noastră a reuşit să învingă o singură dată, în urmă cu doi ani, la Turneul Campioanelor. În 2016 Serena şi Simona s-au aflat faţă în faţă o singură dată, la Indian Wells, când sportiva de culoare s-a impus cu 6-4, 6-3, după o oră şi 10 minute de joc.



Disputa Serena Williams - Simona Halep are loc în această noapte, de la ora 2:00.