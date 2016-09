Monica Niculescu a fost eliminată de la US Open de Caroline Wozniacki

Sursa: gsp.ro Foto: usopen.org 03.09.2016 13:01

Monica Niculescu a fost învinsă, ieri, în turul al treilea de Caroline Wozniacki cu 6-3, 6-1.



Din şase meciuri jucate anterior contra lui Caroline Wozniacki, Monica Niculescu le-a pierdut pe toate. Mai mult, nu avea trecut în dreptul ei niciun set.



Povestea s-a repetat şi ieri, în partida din turul al treilea de la US Open. Una în care românca şi-a pus pe scena cea mare de la New York, numită Arthur Ashe, toate atuurile.



A fost un meci în care multe game-uri s-au decis la avantaj şi în care Niculescu a început cu un break, dar în care fostul lider mondial a rezistat, adaptându-se jocului Monicăi, lungind punctele şi având mereu răspunsurile potrivite.



Chiar dacă Wozniacki a avut mereu confortul scorului, a trebuit să muncească, să joace inteligent şi s-a impus cu 6-3, 6-1.



Întrebată la finalul meciului cum e să joci împotriva unei jucătoare ca Niculescu, Wozniacki a răspuns: "E amuzant, dar e şi frustrant pentru că simţi că nu joci tenis. Trebuie să fii foarte puternic din punct de vedere mental ca să rezişti în meci. Am alergat mult în această partidă".



Monica Niculescu îşi încheie astfel parcursul la această ediţie a US Open.