A fost stabilit programul preliminar al sezonului 2017 din Campionatul Mondial de Formula 1

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 29.09.2016 14:20

Consiliul mondial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), reunit miercuri la Paris, a validat proiectul de calendar al Campionatului Mondial de Formula 1 ediţia 2017, care cuprinde 21 de Mari Premii, ca şi în acest sezon, ce urmează să se dispute între lunile martie şi noiembrie.



Etapa de deschidere va avea loc la finele lunii martie în Australia, la Melbourne, pentru a permite echipelor să-şi finalizeze pregătirea monoposturilor, care vor trebui să corespundă noilor reglementări tehnice prevăzute pentru sezonul 2017 (pneuri mai late, aerodinamicitate sporită etc).



Trei Mari Premii sunt, însă, "sub rezerva unei confirmări" şi marcate cu câte un asterisc, în principal din motive financiare care ţin de contractul lor sau de lucrările solicitate de promotorul Formulei 1, Bernie Ecclestone. Este vorba de Grand Prix-urile Canadei, Braziliei şi Germaniei.



Datele curselor din Singapore, aflată în ultimul an al contractului actual, şi Malaezia au fost inversate în raport cu 2016.



Acest proiect de calendar urmează să fie validat definitiv cu ocazia următorului Consiliu mondial al FIA, programat pe 30 noiembrie la Viena.



Calendarul CM de Formula 1 ediţia 2017:



26 martie: Marele Premiu al Australiei (Melbourne)

9 aprilie: Marele Premiu al Chinei (Shanghai)

16 aprilie: Marele Premiu al Bahrainului (Sakhir)

30 aprilie: Marele Premiu al Rusiei (Soci)

14 mai: Marele Premiu al Spaniei (Barcelona)

28 mai: Marele Premiu al Principatului Monaco

11 iunie: Marele Premiu al Canadei (Montreal) *

18 iunie: Marele Premiu al Europei (Baku, Azerbaidjan)

2 iulie: Marele Premiu alAustrliei (Spielberg)

9 iulie: Marele Premiu al Marii Britanii (Silverstone)

23 iulie: Marele Premiu al Ungariei (Hungaroring)

30 iulie: Marele Premiu al Germaniei (Hockenheim) *

27 august: Marele Premiu al Belgiei (Spa-Francorchamps)

3 septembrie: Marele Premiu al Italiei (Monza)

17 septembrie: Marele Premiu al Malaeziei (Sepang)

1 octombrie: Marele Premiu al Singapore (Singapore)

8 octombrie: Marele Premiu al Japoniei (Suzuka)

22 octombrie: Marele Premiu al Statelor Unite (Austin)

5 noiembrie: Marele Premiu al Mexicului (Ciudad de Mexico)

12 noiembrie: Marele Premiu al Braziliei (Interlagos) *

26 noiembrie: Marele Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite)