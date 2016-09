Atletico Madrid şi Bayern Munchen se întâlnesc astăzi în Liga Campionilor

Sursa: digisport.ro Foto: fotbal.md 28.09.2016 20:13

Miercuri, 28 septembrie, continuă a doua etapă a fazei grupelor Ligii Campionilor. Capul de afiş al zilei este duelul dintre Atletico Madrid şi Bayern Munchen, de pe ”Vicente Calderon”. Cele doua protagoniste s-au întâlnit şi în sezonul trecut, în semifinalele Ligii, în tur, Atletico învingând la scor minim pe teren propriu, în timp ce în manşa secundă, Bayern a ieşit câştigătoare, după ce s-a impus cu 2-1. Madrilenii au avansat în ultimul act datorită golului înscris în deplasare.



Programul meciurilor de miercuri, 28 septembrie:



Grupa A



Arsenal - Basel

Ludogorets Razgrad - Paris Saint-Germain



Grupa B

Beşiktaş Istanbul - Dinamo Kiev

Napoli - Benfica Lisabona



Grupa C

Borussia Monchengladbach - Barcelona

Celtic Glasgow - Manchester City



Grupa D

Atletico Madrid - Bayern Munchen

FC Rostov - PSV Eindhoven



Real Madrid a remizat pe terenul Borussiei Dortmund, scor 2-2, în derby-ul serii din Liga Campionilor. Ca şi sâmbătă, pe terenul lui Las Palmas, "galacticii" au fost egalaţi în ultimele cinci minute ale partidei. Andre Schurrle a salvat un punct pentru germani, în minutul 87, într-un meci în care Cristiano Ronaldo a înscris al 95-lea gol din carieră în Ligă.



Tot în grupa F, Sporting Lisabona n-a avut probleme cu Legia Varşovia, de care a trecut cu 2-0. Polonezii au ajuns astfel la opt goluri primite în primele două etape ale grupelor Champions League.



În grupa E, Monaco şi Leverkusen au oferit un final palpitant de partidă. Germanii au deschis scorul în minutul 73, prin "Chicharito" Hernandez, însă au fost egalaţi în minutul 94, de polonezul Glik.



Tottenham s-a impus în prima deplasare din istorie la Moscova, 1-0, graţie celui mai în formă jucător din lot, sud-coreeanul Heung-Min Son.



În grupa G, Leicester a învins-o pe FC Porto, 1-0, datorită reuşitei algerianului Slimani. Campioana Angliei are maximum de puncte după două etape, la prima participare din istorie în Liga Campionilor.



FC Copenhaga a surclasat-o pe FC Bruges, scor 4-0, într-o partidă în care a ratat şi un penalty.



În grupa H, Juventus a făcut şi ea scor, 4-0 pe terenul lui Dinamo Zagreb, şi a trecut în fruntea clasamentului, cu patru puncte.



Sevilla are şi ea tot patru puncte după succesul cu Lyon, 1-0, adus de francezul Wissam Ben Yedder.