Borussia şi Real Madrid se întâlnesc astăzi în cel mai aşteptat meci al zilei în Liga Campionilor

Sursa: gsp.ro Foto: marca.com 27.09.2016 10:08

Deţinătoarea trofeului nu a câştigat niciodată pe terenul Borussiei. Aceasta va fi cea de-a patra confruntare din ultimii patru ani dintre cele două echipe, Dortmund câştigând de fiecare dată meciurile disputate acasă.



Madrilenii nu s-au impus în ultimele trei dueluri de pe Signal Iduna Park şi au toate motivele să se teamă înaintea meciului. Dortmund are patru victorii consecutive, marcând nu mai puţin de 20 goluri, în timp ce Real vine după două egaluri surprinzătoare, 1-1 acasă cu Villareal şi 2-2 în deplasarea cu Las Palmas.



Ambele echipe vor avea câţiva absenţi: dacă Dortmund nu se va putea baza pe Bender, Durm, Subotici şi Reus, Zinedine Zidane nu va putea conta pe Marcelo, Pepe şi Casemiro.



Cele două echipe au făcut o obişnuinţă din a se întâlni în Champions League, partida fiind cea de-a şaptea din ultimii patru ani în cea mai importantă competiţie europeană. Borussia are trei victorii, Real două, în timp ce un meci s-a încheiat la egalitate.



ECHIPELE PROBABILE



Dortmund: Burki – Pisczek, Sokratis, Bartra, Schmelzer – Pulisic, Gotze, Mor, Guerreiro, Dembele – Aubameyang

Antrenor: Thomas Tuchel



Real Madrid: Casilla – Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Coentrao – Kroos, Kovacici, Modric – Ronaldo, Benzema, Bale

Antrenor: Zinedine Zidane



Marţi 27 septembrie



AS Monaco - Leverkusen

ŢSKA Moscova - Tottenham



Borussia Dortmund - Real Madrid

Sporting Lisabona - Legia Varşovia



Copenhaga - Club Brugge

Leicester - FC Porto



Sevilla - Olympique Lyon

Dinamo Zagreb - Juvenus



Miercuri, 28 septembrie



Ludogoreţ - PSG

Arsenal - Basel



Beşiktaş - Dinamo Kiev

Napoli - Benfica



Monchengladbach - Barcelona

Celtic - Manchester City



Atletico Madrid - Bayern Munchen

Rostov - PSV