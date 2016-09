CSM Ploieşti s-a retras din toate competiţiile de peste Prut şi din cupele europene

21.09.2016

Echipa de handbal feminin a CSM Ploieşti, rămasă fără jucătoare şi antrenor în urmă cu trei zile, a fost retrasă şi din Cupa EHF, în care se calificase în turul 2, după ce aceeaşi măsură a fost luată în urmă cu o zi în privinţa Ligii Naţionale.



Ploieştiul s-a calificat sâmbătă în turul secund al Cupei EHF, după eliminarea lui HC Neistin (Feroe), după o dublă victorie: 26-24 şi 31-20. În retur, CSM s-a putut baza doar pe şapte jucătoare, care a doua zi au părăsit echipa, împreună cu antrenorul Neven Hrupec, din cauza faptului că nu şi-au primit salariile de aproape cinci luni.



Ulterior, clubul a anunţat că, din acest motiv, nu se va face deplasarea la meciul cu CSM Roman, din Liga Naţională, de luni. Marţi, echipa a fost retrasă din Liga Naţională, iar astăzi şi din Cupa EHF.



”Din păcate, din cauza situaţiei financiare de la club am fost obligaţi să luăm această decizie. Numai eu ştiu ce a fost după al doilea meci cu echipa din Feroe, când, deşi au câştigat şi se calificaseră, fetele noastre plângeau, ştiind ce va urma. Nu am putut să le privesc în ochi nici pe ele, nici pe Neven Hrupec, pentru că munca lor, realizată chiar şi în condiţiile ştiute, doar şase jucătoare de câmp şi un portar, probabil cu 20% din potenţialul lotului gândit, fusese în van. E păcat că s-a ajuns aici, după ce construisem o echipă cu care sunt sigur că treceam fără probleme şi de turul următor şi de faza grupelor. Ne propusesem să jucăm finala competiţiei, obiectiv care ne aducea şi o sumă de bani, dar iată că am fost nevoiţi să ne oprim aici şi să ne retragem din Europa”, a declarat pentru site-ul clubului directorul CSM Ploieşti, Cezar Stoichiciu.



CSM Ploieşti urma să joace, în 15-16 octombrie şi 22-23 octombrie, cu campioana Slovaciei, Iuventa Michalovce.



În urma retragerii din Cupa EHF, CSM Ploieşti va primi interdicţie de participare în competiţiile continentale pe o perioadă de trei ani, dar şi o amendă, prin FR Handbal, de aproximativ 50 000 de euro.



Din lotul prahovencelor mai rămăseseră doar două jucătoare, Alina Dumitru şi Daciana Balaban-Curtean, după ce restul handbalistelor au fost declarate libere de contract în urma memoriilor depuse pentru neplata salariilor.



Şi echipa de baschet masculin a CSM Ploieşti s-a retras din Liga Naţională, din acelaşi motiv, iar jucătorii şi-au reziliat deja contractele cu clubul.