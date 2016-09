A primit 43 de goluri într-un singur meci, apoi a fost arestat

Hollywood-ul se poate pregăti pentru un nou best-seller inspirat din sport. Marco Kwiotek, un portar de 25 de ani din Germania, a avut o săptămână de coşmar, la Vanderport, relatează The Sun.



Horror-ul său a început în partida jucată de VS Vanderport împotriva rivalilor locali, PSV Oberhausen: a încasat nu mai puţin de 43 de goluri, echipa sa nefiind în stare să marcheze nici măcar o dată. Vanderport nu a putut trimite în teren decât opt jucători, iar situaţia disperată i-a impresionat până şi pe adversari, care au decis să tempereze "măcelul" şi să echilibreze balanţa numerică pe teren, retrăgându-şi intenţionat trei jucători pe bancă, potrivit The Sun.



Cinci zile mai târziu, nefericitul portarul a fost săltat de poliţie chiar dintre buturi, în timpul unui antrenament, sub privirile nedumerite ale reporterilor de la Express.de, ajunşi la teren pentru a documenta înfrângerea răsunătoare a echipei formate în principal din refugiaţi din Siria, Irak şi Guineea.



Escortat de poliţişti în afara terenului, Kwiotek le-ar fi strigat coechipierilor că poliţiştii “vor doar să lămurească nişte aspecte”, însă motivul exact al arestării rămâne necunoscut, la fel ca şi viitorul portarului, care nu a revenit la echipă şi nici nu a mai fost văzut de coechipieri.



În ciuda numărului mare de mingi care s-au scurs pur şi simplu pe lângă portarul de 25 de ani, precum şi a speculaţiilor conform cărora acesta ar fi fost implicat în pariuri ilegale, antrenorul echipei a declarat că speră ca portarul să revină la timp pentru următorul derby local.