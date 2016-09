Brazilia a învins Ecuador în Preliminariile Campionatului Mondial

Sursa: digisport.ro Foto: marca.com 02.09.2016 13:50

Gabriel Jesus a fost omul decisiv pentru Brazilia, în victoria cu 3-0 din Ecuador, din preliminariile Mondialului din 2018. Atacantul de doar 19 ani a înscris o dublă la debutul său pentru Selecao.



Marele pariu al lui Guardiola la City - "cetăţenii" au plătit în această vară 32 de milioane de euro pentru puştiul lui Palmeiras - pare a fi deja câştigător. Numit de marele Ronaldo succesorul său la naţionala Braziliei, tânărul vârf a debutat aseară şi a făcut-o cu stil.



Dacă primul gol i-a purtat semnătura lui Neymar - starul incontestabil al echipei -, acesta marcând din penalty, toate blitzurile aparatelor foto au fost ulterior îndreptate spre Gabriel Jesus. Acesta a reuşit să îşi treacă în cont primul gol pentru naţională cu o execuţie de efect, cu călcâiul, pentru ca apoi să îşi desăvârşească opera cu un şut extrem de frumos, la colţul lung.



"Nu putea exista un debut mai fericit. Am muncit foarte mult să ajung aici, iar Tite (selecţionerul Braziliei) mi-a dat multă încredere. Am beneficiat de suport din partea tuturor şi mă bucur că am reuşit să le răsplătesc încrederea", a spus la final Gabriel Jesus, conform marca.



Următoarea partidă în care noul star al Braziliei poate să strălucească va avea loc marţi, când Selecao va da piept cu puternica naţională a Columbiei.