Ecolux va reprezenta Moldova în Liga Campionilor

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 16.09.2016 14:16

Federaţia Europeană de Minifotbal va organiza începând cu această toamnă prima ediţie a Ligii Campionilor. La competiţie vor lua startul cele mai bune 68 de echipe ale Europei.



Din partea Republicii Moldova va fi prezentă formaţia Ecolux, participantă în Seria Naţională MF Series.



Turneul se va desfăşura la Maribor, Slovenia, în perioada 22-25 septembrie.



Alături de Ecolux va participa şi Inter din Tiraspol.

Group D: InterDnestrCom (Moldova), FC Letka (Slovacia), Tukuma Brāļi (Letonia), Vienna Walzer (Austria);

Group H: Gloria Victis Varşovia (Polonia), Ecolux (Moldova), Sykies FC (Grecia), Lokomotive (Letonia);



Ecolux va disputa înaintea plecării în Slovenia un nou meci din cadrul Seriei Naţionale, sâmbătă, de la ora 11:00, contra formaţiei Rîmbcom. Deplasarea lotului spre Maribor va avea loc miercuri seară.



Program de weekend:



Sâmbătă

Teren 1

Red Dogs Vs Capitals 9:00

MFC Cărbuna Vs Lex Garant 10:00

Ecolux Vs Rîmbcom 11:00

Succes Durleşti Vs Bicomplex Cojuşna 12:00

Geotermal Vs Meridian 13:00

FC Petricani Vs FC Lion 14:00

Teren 2

Volta Vs FC Cărbuna II 9:00

Rompetrol Vs Giants 10:00

Tinereţea Vs Victoria 11:00

Craflo Vs Bardar 12:00

FC Durleşti Vs FC Başcalia 13:00



Duminică 18 Septembrie 2016

Teren 1

Viking Vs Red Devils 9:00

CS Cojuşna Vs Rîmbcom 10:00

Succes Chişinău Vs Avia Invest 11:00

Unisport Vs Everest 12:00

Master Class Vs Red Star 13:00

FC Winner Vs FC Hânceşti 14:00

Teren 2

Viitorul RTEC Vs Ari Dami 10:00

FC Otovasca Vs Banditos 11:00

Doxa Deo Vs KBK 12:00

Fisico Vs FC Mold Progress 13:00