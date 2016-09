Astra Giurgiu a pierdut partida cu Austria Viena din Liga Europa

Astra a început grupele Europa League cu o înfrângere pe teren propriu, 2-3 cu Austria Viena, la capătul unui meci tensionat şi pe care oaspeţii l-au terminat în inferioritate numerică.



Austriecii au început mai bine şi şi-au concretizat superioritatea în minutul 16, când Holzhauser a transformat un penalty obţinut de Friesenbichler. Avantajul vienezilor a durat însă doar două minute, pentru că Alibec a egalat din interiorul careului, după o lovitură liberă executată excelent de Budescu.



Oaspeţii au revenit în avantaj în minutul 33, când Friesenbichler, probabil cel mai bun om al echipei pregătite de Thorsten Fink, a marcat cu o execuţie splendidă, pe măsura pasei primite de la căpitanul Grunwald.



La pauză, Marius Şumudică a făcut două schimbări, Nicoară şi Seto înlocuindu-i pe Lovin şi Daniel Niculae, dar prima ocazie a reprizei a doua le-a aparţinut tot vizitatorilor. Friesenbichler a reluat cu capul, dar Lung jr. a avut un reflex extraordinar şi a respins de sub bară.



Campioana României a replicat prin Budescu, tot cu o lovitură de cap, dar mingea nu a prins spaţiul porţii lui Hadzikic. În schimb, în minutul 56, s-a făcut 3-1, după ce Grunwald a transformat impecabil o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri.



Astra a revenit în meci în minutul 74, când Budescu a oferit o nouă pasă decisivă de excepţie, iar Săpunaru a înscris cu capul din apropiere, iar cinci minute mai târziu Austria Viena a rămas în 10 oameni, Rotpuller primind direct "roşu" pentru o intrare cu picioarele înainte asupra lui Junior Morais.



Finalul a fost dramatic. Teixeira a tras puţin peste poartă de la marginea careului, Alibec a cerut penalty la un duel cu Serbest, în timp ce austriecii se puteau desprinde din nou la două goluri, prin Tajouri-Shradi, a cărui execuţie a fost respinsă de Lung jr.



Ultima ocazie a partidei a venit în prelungiri, când Nicoară a tras superb de la 18-19 metri, dar portarul Austriei Viena a respins superb de sub bară.



S-a terminat 2-3, iar pentru Astra urmează deplasarea în Italia, pentru duelul cu AS Roma, care tot azi a remizat în Cehia cu Viktoria Plzen, scor 1-1.